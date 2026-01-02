女信徒佛像捧回家拜4年！友作客看愣了：那是史瑞克

國際中心／綜合報導

菲律賓一名女子4年前在當地一家商店看中一尊漂亮佛像，買回家後每天虔誠對著佛像膜拜、祈禱。直到某天一位友人上門作客，掃一眼發現這尊雕像不太對勁，再湊近一看認出這尊「佛像」竟是知名動畫角色史瑞克的搞怪模型；畫面流出並被轉貼到網上，讓大批網友看了全笑翻。

據外媒報導，菲國一女子4年多來，每天都對著家中一尊綠色的佛像虔誠祈禱。沒想到前來家中作客的友人卻告知她超尷尬的真相，眼前這座「佛像」竟然只是史瑞克模型。她受訪時坦言，自己多年來對這尊雕像的信仰從未動搖，每天都會虔誠祈禱，因此得知真相的當下，感到超錯愕。

女信徒拜誤把「綠色史瑞克」當佛像供奉4年的消息傳出後，在網路上引發大批網友討論。其中就有人留言認為「佛教本來就很擅長吸收各地神話元素，所以就算有人把史瑞克當成佛祖來供奉，也沒什麼好大驚小怪的。另有日本網友引述佛教中的超玄故事，指出曾有人錯把狗牙齒當作佛骨，並誠心供奉一輩子。結果到了臨終，狗牙竟然放光，並引他入了涅槃。因此網友認為「信仰其實看的還是誠心與真心」。

