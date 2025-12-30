女信徒十年砸百萬點鹿港天后宮「斗首」 楊登嵙揭8種光明燈功用

記者高珞曦／綜合報導

新的1年將至，許多民眾會到廟裡替自己和家人點盞「光明燈」，祈求來年運勢順遂。民俗專家楊登嵙指出，目前常見的8種光明燈各有不同，不妨藉著這道神光，提醒自己多多行善，讓正能量惠及大眾。

台灣民間有過年點光明燈祈福的習俗，民俗專家楊登嵙指出8種光明燈各有不同含意。（圖／楊登嵙提供）

在台灣傳統民間信仰中，有在農曆新年到廟宇點燈祈福的習俗，像是彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」光明燈，雖然每1盞要價50萬元，仍吸引大量信徒搶點。

不過這盞燈也不是有錢就能點，民俗專家楊登嵙說，像是鹿港天后宮的「斗首」點燈資格，就規定信徒需要先擲筊並取得最多聖筊，再經過八字格局審核，最後才能點上這盞特別的光明燈。像丙午馬年的「斗首」就是由1位高姓女信徒獲得，她已連續10年得到這個特別的機會，共為此豪擲500萬元。

楊登嵙也提到，眾生過去、今生的「業」轉成現在的命運，而光明燈就有如黑暗中的光芒，一燈能除千年暗，讓神光照亮未來的人生路，自己也要多做善事，正面能量多了，自然會吸引更多好運。

常見的光明燈共有8種：

1、光明燈：又稱為「長明燈」、「無盡燈」，寓意燈火不熄、神光普照，點此燈可祈求前途光明、解厄消災、諸事順遂等。

2、太歲燈：俗語說「太歲當頭座，無喜必有禍」、「太歲出現來，無病也破財」，如果自己出生年份的生肖與流年的生肖相同或相沖、相刑，就是犯太歲，沖犯太歲泛指神界值日值星的當班神明要執行與冤親債主的債務，若當事人有冤債未清，這年運勢將會變低，諸事不順又多惹是非。點上太歲燈，同時多多行善積德，方可逢凶化吉。

3、財神燈：又叫做「財利燈」、「旺財燈」，意在祈求財神爺點亮財富之路，幫助事業順利、財星高照，並多有貴人扶助。

4、文昌燈：又稱為「狀元燈」、「功名燈」，文昌帝君為掌管功名、文運、學業和考試之神，主宰士子的功名利祿，點文昌燈可助增進智慧、仕途順利，也能幫助小孩子學業進步、金榜題名，適合學生、業務員、公教人員和受薪的上班族。

5、姻緣燈：無論單身或已婚的信徒都可點姻緣燈，單身者可讓姻緣燈照亮、化解命中夫星或妻星感情緣薄，或感情姻緣不佳，祈求早獲佳緣。已婚者則可求婚姻美滿，感情彌堅。

6、藥師燈：藥師佛又稱藥師如來、藥師琉璃光如來，祂曾發宏願幫助眾生消除一切病痛，因此藥師燈也名為「天醫燈」、「華佗燈」，用於祈求消除災病、身心安樂，為人子女者也可點藥師燈替長輩或家人祈求護佑。

7、祈子燈：台語「燈」諧音「丁」，點祈子燈求新人早日添丁、人丁興旺，以及懷孕的護產、安產再到庇佑新生兒成長。

8、寵物光明燈：現代人多將寵物視為「毛小孩」，藉點光明燈的功德，替寵物求神明加持保佑，讓寵物元辰光彩且健康平安。

