女倒車誤撞消防設備「狂灑泡沫」 停車場變滑雪場

台中沙鹿一處公有停車場，昨(22)日傍晚，消防設備被觸及，灑下超多泡泡，車道積起厚厚泡沫，就像下了一場雪，宛如銀色雪白世界，讓不少駕駛傻眼，原來是王姓女駕駛，疑似要禮讓來車，倒車時撞上消防系統，啟動滅火設備，停車場變滑雪場。交通局表示有一名駕駛反映受到波及，已經留下聯絡資訊，後續將由肇事女駕駛依責任賠償。

停車場車道入口，天花板滅火系統噴出大量泡沫，一輛白色轎車停在下方，整輛車被淋到都是泡泡，另外一輛車停在入口，不敢往前開，停車場滿是泡泡，民眾看過去，一片白茫茫，地面也積滿泡沫，乍看之下就像下起了雪，來到一片雪白世界。

非當事民眾說：「像滑雪場下雪。」附近店家說：「他的引擎蓋有冒泡出來的東西，我以為是那台車子失火了。」

停車場變滑雪場的地點是在台中沙鹿的沙田停車場，回到現場，車道已經清理差不多，剩下牆邊有些微泡沫，附近店家說，當時聽到消防設備啟動，還以為是車子火燒車，原來是虛驚一場，倒底怎麼一回事？

營運廠商黃主任說：「民眾倒車不慎撞到消防開關。」肇事的是王姓女駕駛，當時疑似是要禮讓開下來的轎車，倒車時肇事才啟動消防設備，幸好泡泡狂噴的地方是車道，下方不是設置停車格，因此只有一輛轎車被波及。

沙鹿區公所主任秘書卓翠香說：「相關聯絡資訊已由經營業者取得，後續將由肇事者依責任進行賠償。」沙鹿公所說，已經接到1名駕駛，反映車輛受泡沫影響，並且留下聯絡資訊，後續將由肇事的女駕駛進行賠償。

