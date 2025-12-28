女借10萬協議可肉償 還清欠款遭威脅繼續做 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中市一名蘇姓男子，3年前與一名女子阿春（化名）性交易後，陸續借給對方10萬4000元，雙方協議除了案時還款外，阿春也可以「債務肉償」；後來阿春去貸款一次還清欠款，拒絕再與蘇男嘿咻，結果蘇男竟假冒律師，恐嚇阿春若未照約定履行，不僅要加付30多萬元債務與違約金，還會被提告民、刑事。阿春不堪威脅折磨報警，台中地院審理後，依加重強制性交罪判處蘇男有期徒刑10年。可上訴。

廣告 廣告

判決指出，蘇男於2022年9月間透過性交易認識阿春，2人後來成為朋友，阿春因經濟問題，陸續向蘇男借款10萬4000元，雙方協議除了按期還款外，阿春也可透過肉償方式抵償。

而阿春後來2023年6月間向銀行借款後，一次清償剩餘欠款8萬元，認為債務已結清，因此拒絕再配合與蘇男發生關係，孰料蘇男竟因此心生不滿。

檢警調查，蘇男在阿春拒絕後的同時，就先恐嚇阿春若不配合，就把她「以砲抵債」的情事告知家人，隨後更假冒律師，透過LINE與阿春聯繫，表示阿春未按時與蘇男發生性行為，須再支付30多萬元債務及違約金，如未依指示與蘇男發生性行為、進行肛交並拍攝性愛片，律師事務所會對阿春提出民、刑事告訴。

阿春在聽到律師的說法後信以為真，便多次依指示前往摩鐵，配合蘇男要求激戰，過程中還遭蘇男以手機拍攝影片，不過阿春感到相當羞愧，同年8月就報警。

警方在同年10月前往蘇男住處查扣作案手機、借據及相關證物；審理期間，蘇男也坦承曾和阿春發生親密行為並拍攝影像，但否認強制性交，辯稱雙方是你情我願。

不過合議庭認為，蘇男假冒律師身分，虛構債務與高額違約金，並以提告要脅，已嚴重壓抑阿春的性自主決定權，屬於「其他違反意願之方法」，認為他的說法不足採信。

法院指出，蘇男犯行手段惡劣，對阿春造成難以抹滅的心理創傷，且犯後毫無悔意，也未與阿春達成和解，判處他有期徒刑10年，全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

金婚人妻暈船外遇 兒子目擊母親和姦夫滑進摩鐵

合歡山雪季來臨 全面啟動交通疏導及安全維護

【文章轉載請註明出處】