女健身手機放桌上！他竟偷看+轉分享激戰片 下場曝光

台中一名男子在健身房運動時，因為一時好奇拿走別人的手機亂翻。（示意圖／翻攝自pixabay）





每個人手機裡都藏著私密的個人生活，本該是最安全的隱私領域，沒想到在公共場所的一時疏忽，卻成為不肖人士覬覦的目標。台中一名男子在健身房運動時，因為一時好奇拿走別人的手機亂翻，意外發現對方的私密影片，竟動起歪念頭將影片傳給自己，判決出爐了。

翻閱他人手機觸法

根據判決書，台中一名李姓男子於2023年6月間在大里區某間健身房內，見到一名女子將手機留在桌上暫時離開視線，竟禁不起好奇心驅使，擅自拿取該手機並開始瀏覽內部相簿。沒想到他在翻閱過程中，偶然發現女子與男友的激戰影片，李男非但沒有停止侵犯隱私的行為，反而拿出自己的手機，將影片重製儲存到自己的手機裡。

坦承犯行並履行賠償獲緩刑處分

全案經被害女子察覺並報警處理，警方隨後持搜索票扣押李男的手機及相關設備。台中地院審理時，李男對所有犯行坦承不諱，並在被害人朋友的要求下刪除了手機內儲存的原始影片。法官審酌李男欠缺尊重他人隱私的觀念，其行為已侵害被害人的內心安寧，造成難以磨滅的陰影。不過考量到李男始終配合調查，且已與被害人達成調解並按期支付損害賠償，最終判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，並宣告緩刑2年以啟自新。

數位隱私保護

本案在法律適用上涉及了刑法的妨害性隱私罪章。法官認定李男以一個行為同時觸犯了「無故重製他人性影像罪」及「無故取得他人電磁紀錄罪」。此外，為了徹底阻絕不法行為，法院依規定沒收了李男用來犯案的蘋果手機與SIM卡。數位時代下，未經許可擅自瀏覽或傳輸他人私密影像不僅可議，更有嚴重的刑事責任，若被告在緩刑期間違反負擔且情節重大，緩刑處分仍有可能被撤銷。

