女偵查佐喊「開槍盧秀燕」台中警曝處置：已禁領槍枝服勤

台中一名女偵查佐發表不當言論，內容提及「開槍盧秀燕」等語。（示意圖／翻攝自Pexel）





台中市警察局第二分局偵查隊一名女偵查佐，近日在社群平台Threads發表不當言論，內容提及「開槍盧秀燕」等語，警方獲報後立即展開調查，並於今（23）日將該名偵查佐拘提到案，釐清相關案情，全案依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦。

女偵查佐22日透過Threads發文「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界修理她」等語，今日遭到拘提到案，臺中市政府警察局第二分局偵查隊嚴查嚴辦並釐清案發經過。

中警二分局嚴查女偵查佐網路發言

臺中市政府警察局第二分局偵查隊表示，一位女性偵查佐近日使用網路社群Threads，於個人頁面及回復網友留言時頻頻出現不當言論，經員警向內部反映，隨即由督察組進行查處。

廣告 廣告

因該名女偵查佐近期屢有異常舉止，臺中市政府警察局第二分局，除在11月已透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫外，並已調整其勤務時段及工作內容，禁止領用槍枝服勤。

對於女偵查佐近日在LINE群組恐嚇同事，及分局直屬長官，並在Threads回覆網友留言時有偏激粗鄙，並語帶挑釁甚有恐嚇之言論，臺中市政府警察局第二分局同時報請臺灣臺中地方檢察署指揮，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦，臺中市政府警察局第二分局表示，針對其勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

另外，針對近期網路留言恐嚇相關案件，在他縣市及本市其他行政區亦有發生，均被即時查獲嚴辦；第二分局分局長鍾承志強調，臺中警隊絕不會縱容任何恐嚇、威脅性等訊息，包括假訊息，而且警方主動網路蒐查，即時查緝嚴辦，警察有責任要確保社會治安平穩、保障民眾安全。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

五月天演唱會、跨年晚會登場 中市動員600警升級維安

勞資糾紛嗆丟手榴彈「要死一起死」 新北男下場慘了

蘆洲養生館暗藏春色！+500就能「手拉坏」遭斷水電

