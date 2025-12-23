女偵查佐嗆「在盧秀燕腦門開3槍」 台中地檢聲押

台中市警局第二分局一名黃姓女偵查佐，昨（22）日在網路上發文稱「在盧秀燕腦門開3槍」等言論，今遭警方逮捕移送台中地檢署，傍晚檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

台中市第二分局。（圖／翻攝自Google map）

張文犯下隨機殺人案後引起社會恐慌，全台各地陸續出現模仿效應，網路上也頻頻發生恐怖言論，甚至連台中一名女偵查佐都在Threads平台失控發文。

黃姓女偵查佐19日晚間18 時52分起，陸續在警察同學間LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

黃女甚至在社群軟體Threads以標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標 50 人』：張文是我兄弟 」 新聞截圖貼文下方留言「幹，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「幹，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

台中地檢署。（圖／資料畫面）

最後還失控發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，等多則涉及重大暴力犯罪恐嚇言論引發社會恐慌，嚴重危害公共安全，台中地檢署隨即指揮第二分局火速偵辦。

警方昨日傍晚6許持拘票將黃女逮捕到案，查扣發文手機進行數位鑑識及比對分析，今上午訊後將她移送台中地檢，經檢方綜合證人、扣案手機等證據，認定黃女涉犯恐嚇公眾罪罪嫌重大，有事實足認有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查，認有羈押之必要，傍晚複訊後向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，已於12月21日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，結合轄內警察、調查、廉政、憲兵、海巡、港警、航警、移民等單位，建立即時通報與協同處置網絡，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制，凡涉危害公共安全案件，均由專責檢察官統籌指揮迅速查處。

檢方強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，亦將依法嚴查速辦、絕不寬貸，以確保社會秩序與人民生命安全。

