女偵查佐發文嗆「對盧秀燕開3槍」！地院裁定收押不禁見

台中市警察局一名女偵查佐，在網路發文說要朝台中市長盧秀燕開三槍，同事發現後立刻反映。所屬分局也指出，女偵查佐近期不斷有異常舉止，11月透過關懷系統協助諮商及就醫，並調整她的勤務，禁止她領用槍枝服勤，不排除予以免職處分，隨即報請地檢偵辦，檢方向台中法院認為有反覆恐嚇犯罪之虞聲請羈押，晚間法院裁定收押不禁見。

盧秀燕才在市政會議宣布維安要升級，沒想到有台中市的女偵查佐發文要朝她開槍，該名女偵查佐在網上貼出一張台中購物節廣告看板照片，當中盧秀燕的臉被戳洞，表示「要朝盧秀燕開三槍，讓全世界來修理他」。

這名女偵查佐所屬分局表示，該名女偵查佐近期屢有異常舉止，除於11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，也已調整其勤務時段及工作內容，並禁止她領用槍枝服勤。

所屬分局指出，女偵查佐近期屢有異常舉止，已禁止領用槍枝服勤。圖／台視新聞

女偵查佐近期個人頁面卻有不少激進的文字，甚至罵直屬長官是土皇帝，還PO文說要對盧秀燕開槍，分局報請地檢，檢方依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提，今（23）日晚間法院裁准收押不禁見。

