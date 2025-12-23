女偵查佐網發恐嚇文「開槍盧秀燕」遭拘提 中市警局：妥善規劃市長維安

中市警局女偵查佐涉網發「開槍」言論，遭檢方拘提到案，市長維安是否提升，警局說，會妥善規劃。（圖：中市府提供）

台北市發生隨機殺人案，引發人心恐慌，網路流傳各種驚悚言論，檢警陸續介入查緝，台中市警局一名女偵查佐涉嫌在網路發出「開槍盧秀燕」言論，遭檢調拘提到案，地方關切是否提高市長維安安排，對此，中市警察局表示，轄區分局接獲市長出席公開活動相關訊息後，都依整體安全評估結果，妥善規劃警力配置，維護活動安全順利進行。

台中市某分局一名女偵查佐，在Threads平台貼文「開槍盧秀燕」言論，遭檢調拘提到案，即使警局透露，該名女偵查佐身心有狀況，有就醫紀錄，但地方關切市長人身安全，是否提升維安規劃，對此，台中市警察局表示，轄區分局於接獲市長出席公開活動相關訊息後，均依既定程序先行與主辦單位聯繫，並進行現地勘查，掌握活動動線、上下車地點及整體流程。

警察局指出，活動期間將依相關作業規範，安排必要之安維、蒐證及辨識人員，並編排適當警力支援，現場由正、副分局長帶班執行，以確保活動秩序與即時因應各項突發狀況，維護活動安全順利進行。

警察局說，針對涉及人身安全之相關言論，已由刑事單位依法迅速偵處在案；另針對後續各項出席活動，均由保防單位加強相關情資掌握，並依整體安全評估結果，妥善規劃警力配置，以維萬全。（寇世菁報導）

◆《中廣新聞》提醒您，拒絕暴力請撥打110，未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。