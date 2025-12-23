女偵查佐言行乖戾被拘提 警方不排除予以免職處分

%E5%A5%B3%E5%81%B5%E6%9F%A5%E4%BD%90%E8%A8%80%E8%A1%8C%E4%B9%96%E6%88%BE%E8%A2%AB%E6%8B%98%E6%8F%90%E8%AD%A6%E6%96%B9%E4%B8%8D%E6%8E%92%E9%99%A4%E4%BA%88%E4%BB%A5%E5%85%8D%E8%81%B7%E8%99%95%E5%88%86

【民眾網許順德臺中報導】臺中市警二分局偵查隊黃姓女偵查佐在網路發佈「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」的言論，黃女也在網路自爆疑遭性侵貼文，然分局調查後認定其指控不實；警方報請檢察官指揮偵辦，廿三日依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪嫌將她拘提到案。

警方說，黃姓女偵查佐廿二日在Threads平台，發佈「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」言論，另載網路平台自介、貼文中也提到，自己遭分局同事性侵一事。

甚至還留言「想看天天被性侵的的女人，就趕快調來分局」、「不要讓我看到10/13調走的名單」、「都是因為那個名單的人害你們忙成那樣」、「因為x x x在那天被性侵」等語，經分局督察組調查後，證實黃姓女偵查佐指控皆是子虛烏有。

因黃姓女偵查佐近期迭有異常舉止與言行，經內部警員反映後，分局督察組查處，十一月間曾透過警察局關老師系統，轉介諮商及協助就醫，調整她勤務時段、工作內容，禁止領用槍枝服勤。

警方表示，黃女近日於line群組恐嚇同事及分局直屬長官，還在網路平台Threads回復網友留言多有偏激粗鄙言詞，語帶挑釁，甚有恐嚇言論，個人頁面也顯示警職身份，鑑於此，分局隨即報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，依恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪嫌拘提。

警二分局指出，針對黃姓女偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，也不排除予以免職處分。

《圖說》被檢警拘提的黃姓女偵查佐服務於警二分局。（記者許順德翻攝）