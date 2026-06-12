女偶像曝「才1天沒做」！揭日真實情況嚇壞網
娛樂中心／劉詩婕報導
日本是台灣民眾最喜愛的旅遊國家之一，乾淨整潔的街道、舒適有序的生活環境，往往是許多人對日本的第一印象。然而，現實中的日本並非如外界想像的一塵不染。近日，現為大阪地下偶像團體「AZ-ON」成員的上野のの（Ueno Nono）分享自己在公園撿垃圾的經歷，意外揭露當地環境的另一面。相關貼文曝光後也迅速累積超過38.7萬次觀看。上野のの平時去撿垃圾的舉動和日本環境整潔的話題也引起網友討論。
日本道路上都是滿地廢棄物，讓僅一天沒來的上野のの忍不住在X平台上發文紀錄。（圖／翻攝自X平台@N0N0_AZ）
上野のの在今年加入「GAME×ROCK×IDOL」的大阪偶像團體「AZ-ON」，之前曾先後待過「Paradox Risk」及「Zero Kara⭐︎Star→t」偶像團體裡的成員。近期上野のの在X平台發文表示：「Nono一天沒去三角公園撿垃圾的結果……」，並附上多張現場照片。畫面中可見大阪知名的三角公園地面散落著紙屑、飲料杯及各類垃圾，與許多人印象中乾淨整潔的日本街景形成鮮明對比。她透露自己平時經常前往公園撿拾垃圾，這次僅一天未到現場，便發現園區出現不少廢棄物，讓她忍不住拍下照片記錄並分享給粉絲。隨後，上野のの再度更新貼文，只見她戴著塑膠手套、手持垃圾夾，身旁則放著數袋已經整理好的垃圾。她寫下：「因為每天都在做這件事，所以已經沒辦法對垃圾視而不見了，撿垃圾這件事停不下來。」
平時上野のの常在演出之餘去撿垃圾，此日常舉動收穫眾多日本網友誇讚。（圖／翻攝自X平台@N0N0_AZ）
貼文曝光後引發日本網友表示「Non-chan，謝謝你的辛勤付出。沒有垃圾當然最好，但在大阪這樣的大城市，人來人往，難免很快就會變髒」、「謝謝你一直以來撿垃圾」、「Non-chan是三角公園的守護神啊」，也有網友認為相關單位應加強環境管理，但大部分網友皆對她守護公共空間的行動表達肯定。
上野のの清理垃圾的平時拍照分享，也期許大家能共同守護生活環境。（圖／翻攝自X平台@N0N0_AZ）
原文出處：打破日本乾淨神話？女偶像天天撿垃圾 「休息1日」公園現況曝光
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