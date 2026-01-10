女偶像曬「大尺度照」驚呆百萬人！本尊看傻：你累了嗎

娛樂中心／吳宜庭報導



日本偶像女團「.LiNIXLiNE.」成員水宙翠日前在社群平台 X 分享兩張自拍照，意外引發熱烈討論。大家的目光都被水宙翠胸前兩片肉色物體吸引，乍看之下彷彿胸部尺寸一夕升級成「爆乳」，讓不少網友驚呼連連。貼文曝光後迅速擴散，短時間內累積超過 570 萬人次瀏覽。





女偶像曬「大尺度」自拍吸5百萬人朝聖！本尊親曝「身材升級」秘密：你累了嗎

許多人誤把水宙翠胸前的虎鯨玩偶看成她胸部彷彿大幅升級。（圖／翻攝自Ｘ ＠sui_lxl）

然而真相曝光後，才發現是一場美麗誤會。水宙翠事後無奈表示，照片中所謂的「胸部」其實根本不是自己的身體，而是一隻虎鯨填充娃娃的嘴巴。她透露，自己前一天剛買了這隻虎鯨玩偶，想和它合影，卻怎麼拍都不滿意，前後折騰了約半小時，最後才決定隨性拍下一張自認帶有「好姊姊」氛圍的自拍，沒想到卻造成巨大誤會。

廣告 廣告

女偶像曬「大尺度」自拍吸5百萬人朝聖！本尊親曝「身材升級」秘密：你累了嗎

水宙翠傻眼直呼，「你在開玩笑吧？這怎麼看都是虎鯨的嘴！不可能！這絕對是虎鯨的嘴！我都要哭了！」。（圖／翻攝自Ｘ ＠sui_lxl）

對於網友的反應，水宙翠也忍不住傻眼，直呼「你在開玩笑吧？這怎麼看都是虎鯨的嘴！不可能！這絕對是虎鯨的嘴！我都要哭了！」，並調侃那些把虎鯨娃娃看成其他東西的人，可能是新年以來過得太累。對此，許多粉絲紛紛留言表示，「不好意思，我笑到停不下來」、「看來我要去看醫生了」、「真的看起來就像胸部一樣」、「我太累了，連今天星期幾我都不知道」、「虎鯨真是太可愛了」。





原文出處：女偶像曬「大尺度」自拍吸5百萬人朝聖！本尊親曝「身材升級」秘密：你累了嗎

更多民視新聞報導

氣勢如虹！高市早苗支持率破七成 有意解散國會提前改選

PLG／女球迷觀眾席無預警「中空挺胸律動」 竟是球場界王心凌

日寫真女神才剛引退5天就病逝！生前淚喊不甘心

