女偶像突暴瘦變「皮包骨」！一轉身脊椎骨頭全現形

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

娛樂中心／楊佩怡報導

南韓24人女團「tripleS」擁有龐大的跨國陣容，24名成員來自南韓、台灣、日本、泰國、中國等國家，其中台灣女孩許念慈（Nien）2024年才光榮返鄉、帶著團員返台演出，亮眼表現引發不小討論。近日，成員采湲突然暴瘦「變皮包骨」，讓不少粉絲擔心她的健康狀況。對此，采湲也親上火線回應了。





韓女團偶像突暴瘦變皮包骨！一轉身「脊椎骨頭全現形」本人親曝健康狀況

tripleS采湲身材突暴瘦，引來粉絲們擔憂。（圖／翻攝自X）

韓女團偶像突暴瘦變皮包骨！一轉身「脊椎骨頭全現形」本人親曝健康狀況

tripleS采湲身材暴瘦的模樣，讓外界形容是「皮包骨」。（圖／翻攝自X）

粉絲憂心健康疑雲 網路掀「進食障礙」猜測

南韓大型女子團體 tripleS 近日於 4 月初圓滿結束完整體演唱會「My Secret New Zone」，然而成員采湲（ChaeYeon）的身體狀況卻意外成為網路討論焦點。不少粉絲在社群上分享現場拍攝的影片，畫面中采湲身型極度單薄，背部與側面清晰可見脊椎及肩胛骨輪廓，讓外界紛紛驚呼「簡直薄如紙片」、「皮包骨」。演唱會側拍影片在社群擴散後，也引發大量WAV (粉絲名)的擔憂，許多粉絲認為采湲的消瘦程度已超出正常範圍，擔心其健康是否亮起紅燈，更有言論猜測這是否與演藝圈長期存在的過度節食或進食障礙有關。

廣告 廣告

韓女團偶像突暴瘦變皮包骨！一轉身「脊椎骨頭全現形」本人親曝健康狀況

短短時間內，采湲就從左邊的模樣變成右邊的「薄如紙片」狀態。（圖／翻攝自X）

親上火線闢謠 采湲：現在是我最健康的狀態

針對網路上排山倒海的擔憂與臆測，采湲於 13 日透過官方交流平台「fromm」親自向粉絲喊話，強調自己「非常健康，請大家不用擔心」。采湲進一步透露，她近期剛完成包含 InBody（體組成分析）在內的完整健康檢查。她有感而發地表示：「現在是我人生中檢查結果最健康的時刻。」對於外界將她形容為「病重」或「身體欠佳」的負面揣測，她坦言感到相當困擾與為難，並在文中提及經紀公司 Modhaus 對其生活起居一直有著周全的照顧。

即便本人已親自澄清並附上健檢證明，網路上仍存在不同聲音。部分粉絲對於采湲的澄清表示支持，認為應尊重專業醫療數據與本人的說法；但也有不少網民持續關注其身材變化，認為偶像在高強度的巡演壓力下，視覺上的極度纖瘦仍是不可忽視的警訊。

韓女團偶像突暴瘦變皮包骨！一轉身「脊椎骨頭全現形」本人親曝健康狀況

還有粉絲從後方拍攝到采湲的脊椎骨畫面。（圖／翻攝自X）





原文出處：韓女團偶像突暴瘦變皮包骨！一轉身「脊椎骨頭全現形」…本人曝健康狀況認1事

更多民視新聞報導

郭書瑤咖啡廳解放身材！「整尊芋圓放桌上」畫面曝光

中國網紅遭下令「不得再來台」！小粉紅也不挺反批：活該

范瑋琪喊：全世界都恨我！5年低潮心聲曝光

