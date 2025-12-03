女偶像突閃婚帶球嫁人了！「老公身分曝光」 才剛否認戀情

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

今年33歲的前女團「乃木坂46」成員松村沙友理，在團體期間與白石麻衣、橋本奈奈未受封乃木坂46的「御三家」（中文「三巨頭」之意），而她於今（3）日稍早在社群媒體上宣布結婚、懷孕的喜訊。

松村沙友理宣布閃婚、懷孕。（圖／翻攝松村沙友理IG）

松村沙友理在IG上發出聲明，聲明中提到，「很抱歉向大家透露我的私事，但我想宣布我已經結婚，並且迎來新的生命。」她感謝外界一直以來的溫暖支持，讓她能積極工作到今天，「感謝大家在我身體不適時，給予各種體諒，像是每天都做出一點點調整。」

松村沙友理宣布升格人妻、人母。（圖／翻攝松村沙友理IG）

松村沙友理表示，現在身旁還有兩隻狗狗，以及需要守護的東西，這讓她生活更充實，也給了她很多能量，未來也會繼續努力。據經紀公司透露，松村沙友理的老公是一位在公司上班的年長男性，兩人已經交往2年，事實上，去年她被拍到戀情時，還透過經紀公司否認，如今傳出閃婚、懷孕雙喜臨門，外界也獻上祝福。

