女偶像突PO國中素顏照！「強烈對比照」日網13萬人驚呆…
國際中心／饒婉馨報導
日本女偶像雨宮Hiito（雨宮ひいと）是女團「Cocoro Syndrome」的成員之一，她在社群平台X公開了自己國中時期與現在當偶像的「對比照」，貼文觀看數高達13萬多，留言數量也有快6百則。她也在日本《週刊文春》中透露，自己從素人到偶像的一系列故事、轉折與契機。
雨宮Hiito親自上傳自己的「對比照」，引來大量網友熱議。（圖／翻攝自Ｘ ＠cocosyn_hiito）
日本女偶像雨宮Hiito（雨宮ひいと）在社群平台 X 公開她本人國中時期跟當偶像後的「對比照」，並寫下：「如果你是偶像，就會發生這樣的事。」照片引來大批網友熱烈留言，出現兩極反應：一派驚呼「我的天，簡直就像變了一個人！」、「真是可怕的變化！」、「難道不是同一個人嗎？左右兩側的痣位置完全不同。」；也有另一派網友暖心回覆：「一點都沒變，哈哈」、「她很用心，她太可愛了」、「兩者都很棒。」。據日媒《週刊文春》報導，新生代人氣女星雨宮Hiito現在每個月有超過一半的時間從事偶像活動，包括登台演出、在主題咖啡廳工作。
轉換風格後，意外讓雨宮Hiito的女粉絲數量大漲。（圖／翻攝自Ｘ ＠cocosyn_hiito）
日媒《週刊文春》近日的報導中，雨宮Hiito談到國中時期的素顏照，坦言當年對外表並不在意。她笑說：「國中那時我對自己外表沒什麼興趣，一直到高二都沒化過妝，也不太在意髮型」。雨宮Hiito還透露，自己國中時是游泳社社員，而且特別喜歡看動畫《Free!》。但國一、國二期間意外碰到新冠疫情大爆發，學校宣布停課、社團活動也停止。之後，她長時間待在家，生活作息變得不規律、找不到事做，也變得不吃早餐和午餐，因此體重從60公斤降至48公斤。她表示，那段時間正流行美妝影片，而她便開始嘗試、學習化妝。當她在高中畢業後，進入體育專門學校因課業壓力打算辦理退學時，聽到了當偶像的姊姊一句：「要不要一起試試看？」，讓她下定決心踏上偶像之路，一開始走比較女性化的路線，然而當她轉成中性風格後，女性粉絲卻意外大漲。才成就現在的她。
原文出處：日本女偶像突PO國中素顏照 「震撼對比照」引爆13萬人熱議：同1人嗎?
