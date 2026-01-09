女偶像自拍「爆乳」美照引暴動！本人嚇傻曝真相

水宙翠自拍照引爆討論。（圖／翻攝自水宙翠X）





日本偶像女團「.LiNIXLiNE.」成員水宙翠日前在社群發文，曬出自拍美照，胸前膚色範圍被誤以為是「爆乳」畫面，吸引超過570萬人次瀏覽、引爆熱議，還釣出本人親自發聲揭開真相。

水宙翠解釋「爆乳」是虎鯨娃娃的嘴巴。（圖／翻攝自水宙翠X）

水宙翠1月6日在X發文，分享2張自拍美照，照片中她穿著黑色休閒服裝，露出右邊側臉、將黑色長髮勾在耳後，胸前一大塊膚色範圍，被網友誤以為是爆乳，引來網友熱議「真是太驚艷了！」、「真是太美了，像這樣的畫面」、「好性感，你長得真好看！」

對於自拍照引起熱議，水宙翠也感到大吃一驚，說明胸前所謂的「爆乳」畫面，其實是一隻虎鯨娃娃的嘴巴，她笑說：「對於那些把虎鯨看作其他東西的人，你們似乎從新年開始就非常疲憊，所以請休息一下。」



