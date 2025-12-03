女偶像雙喜臨門！閃婚上班族 松村沙友理加碼曝：有新生命

松村沙友理一次公布結婚及懷孕的好消息。翻攝IG@matsumura_sayuri_official

日本女團乃木坂46前成員松村沙友理「雙喜臨門」！今（3日）在IG公開已登記結婚並懷孕的好消息，更公開婚紗照，透露另一半是比她年長的上班族，除了升格人妻還是準新手媽媽。

松村沙友理曬超萌婚紗照

33歲的松村沙友理今在IG發婚訊報喜，小心翼翼地說：「冒昧向大家報告，我已經結婚，同時迎來新的生命。」松村沙友理也附上抱著毛小孩當花童，穿著粉色禮服拍的婚紗照，新婚喜悅藏不住。

據報導指出，松村沙友理的另一半是在東京企業任職的上班族，兩人交往約兩年戀情修成正果。身邊友人形容這名男子「有著橄欖球員般結實的體格，個性開朗又溫柔」。小倆口戀情的曾在去年5月被《Smart FLASH》直擊，當時松村還笑說：「完全還沒到談結婚的階段，現在是努力工作的模式，希望大家先看著我就好。」而如今迎來結婚好消息，粉絲也獻上祝福地說：「恭喜蘋果！」、「新婚快樂。」

松村沙友理曾是乃木坂46的元老級成員，也曾隨團多次訪台，以甜美可愛的形象與「沙友蘋果」的外號，深得粉絲喜愛，2021年她的畢業演唱會還曾在台灣線上售票直播，在台享高人氣。

松村沙友理婚訊全文

冒昧向大家說明，我已經正式結婚，同時也迎來了新的生命，在此向大家報告。

多虧大家一直以來的支持與溫暖陪伴，我才能不斷向前、認真投入工作，對此由衷感謝。也因為身體狀況的關係，受到許多體貼與照顧，包含工作上的細節調整等，在此也再次深深致謝。

家裡成員也增加到兩隻狗狗加上一個要守護的生命，讓我的每天都更加充實，也獲得了許多力量。我會繼續調整身體狀況，一邊照顧好自己，一邊以屬於「沙友蘋果」的方式，努力把工作做好！

雖然仍有許多不足之處，未來也請大家繼續給我指教、支持與鼓勵。

松村沙友理



