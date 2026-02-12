女偶像雪天「穿泳裝」熱舞挨轟！公司事後「拍賣泳衣」網看傻

娛樂中心／吳宜庭報導



日本地下偶像女團PLANCK STARS日前受邀參加北海道札幌雪祭演出，卻因舞台造型引發爭議。演出當天氣溫降至零度以下，大通公園雪花紛飛，團員仍脫下外套登台，其中成員愛成來來更換上學生泳裝表演，畫面在社群平台迅速傳播。









大雪狂飄「女偶像穿泳裝」熱舞！經紀公司急道歉...下秒「拍賣泳衣」原因超展開

經紀公司致歉稱泳裝為成員自願選擇、未強迫指示，坦承管理疏失將改進並要求寒冷演出須保暖，同時呼籲外界理性看待、勿過度攻擊相關人員。（圖／翻攝自X @planckstars）

不少網友擔憂，在低溫環境下穿著清涼恐影響身體健康，質疑經紀公司是否充分評估演出安全；但也有支持者指出，地下偶像一向以話題性與舞台效果為特色，服裝本就是整體演出的一部分，外界不必過度解讀。面對輿論延燒，經紀公司隨後發表聲明致歉，強調泳裝造型為成員基於個人判斷與強烈意願所做的選擇，公司並未強迫或指示，也未事前告知主辦單位相關安排。儘管如此，公司坦言在管理層面仍有不周，將為此負起責任並深刻反省，未來若於寒冷地區演出，會明確要求成員穿著保暖衣物。同時呼籲外界理性討論，勿對成員、工作人員及活動主辦方進行過度指責或人身攻擊。









原以為風波隨道歉告一段落，未料公司隨後宣布，將於2月14日在名古屋公演現場拍賣愛成來來當天所穿的泳裝，並特別註明已完成清洗，而非「原味」泳裝。公司解釋，此舉是為「防止成員再穿著學生泳裝上台表演」。消息曝光後再度掀起熱議，有網友質疑以拍賣服裝作為避免重演的理由令人難以理解，恐讓爭議持續延燒；也有人認為此舉屬商業操作的一部分，直呼「太荒唐」。





