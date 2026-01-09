女偶像首登銀幕挑戰人生最大尺度 狂爆粗口「把髒話當歌練」

YooA首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出。（采昌提供）

韓國犯罪強片《末路雙嬌》昨（8日）在首爾舉辦媒體試映記者會，導演李煥率領韓韶禧、全鐘瑞、金新綠（網路又譯金信祿）、鄭英珠、李在均、YooA、金聖喆等主要演員齊聚一堂，共同分享拍攝趣聞。尤其韓韶禧、全鐘瑞兩大韓流女神在拍照環節手牽手，展現如片名般的深厚情誼，更分別秀出白皙如玉的肌膚與纖細身材，讓現場鎂光燈閃到沒完。

首度登上大銀幕的女團OH MY GIRL成員YooA，飾演金聖喆的妻子「荷京」，帶來極具破格的轉型演出，她表示：「有非常大膽、突破性的台詞，我一直在想『這部分該怎麼消化？我真的能做到嗎？』」她也分享導演給予的鼓勵：「導演說，把那些台詞演得更帥氣，本身就是成為演員的一部分。」還開創了自己的練習方式：「我在家把髒話當成歌曲一樣，記住音調反覆練習，並透過工作坊讓台詞真正順口，我平常幾乎不說髒話，要對別人說這些台詞真的很困難。」不忘強調：「雖然是相當破格的嘗試，但希望這會成為一條好的前進之路。」

廣告 廣告

YooA出席《末路雙嬌》媒體試映記者會。（采昌提供）

YooA也將與最大反派「賭王」金聖喆上演夫妻對手戲，雖然2人同框戲份僅一場，卻留下強烈印象，金聖喆回憶：「感謝大家把我們稱作夫妻，雖然片中確實有出現『妻子』這個稱呼，但很難說是真正的夫妻，因為只有一起拍一場戲，那天也是初次見面，她已經化好滿臉血妝。我以前在MV裡見過她，但當時的形象讓我不禁想『這真的是她嗎？』非常破格。」

鄭英珠特別在片中剃髮，演出大反派角色的左右手。（采昌提供）

此外，實力派女星鄭英珠與金新綠上演演技對決，鄭英珠飾演金聖喆的左右手「黃牛」，金新綠則飾演放下過去榮耀、表面過著平凡生活、成為韓韶禧與全鐘瑞的乾媽，但背地裡暗藏其他思考的「家英」，2人在狹小封閉空間內展開驚險刺激的動作場面，勢必帶給觀眾一種「令人愉悅的暴力」的矛盾快感。

金新綠在片中展現出強大的氣場。（采昌提供）

鄭英珠回憶：「我們幾乎沒有長時間排練，只簡單練了幾次就開拍。拍完後才發現，其實那些額外準備都是畫蛇添足。原本要花在排練的能量，反而在鏡頭前一次性爆發出來。我從一開始就抱著『黃牛的心態』進入現場，完全化身角色，結果被她（金新綠）用煙灰缸砸中，但那是一種令人愉快的暴力感受。那是我人生第一次有這種經驗。而我本來就很喜歡金新綠的眼神，拍攝時盯著她的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」

金新綠也分享：「我也是拍第一場戲時，才第一次親眼見到鄭英珠前輩本人。她剃光頭、穿皮夾克走進來，我心想：『我要用什麼氣場正面迎戰呢？』於是立刻喊了句『能給我點冰塊嗎？』我就這樣一邊咬著冰塊，一邊用冰冷的狀態來對抗她。」她接著說：「第二次見面拍攝的那場戲也非常辛苦，但看到前輩毫不猶豫地全身投入演出，我覺得非常帥氣。我也希望有一天能成為像她那樣的演員。」對此表達了由衷的感謝。

《末路雙嬌》將於30日在台上映。

更多中時新聞網報導

速食、糖超標 台灣兒童肥胖率30％

助癌友增存活率 民團：納心理支持

孝淵誇温昇豪不藏私 難忘鹹菜燉豬骨