女偷吃人夫 「禁慾」對話成鐵證 正宮怒求償百萬

桃園一名人妻小花發現丈夫阿宇與女子莉莉不僅共同出遊慶生，還互傳露骨對話，憤而求償100萬元。法院最終判決莉莉應賠償20萬元。

判決書指出，小花與阿宇結婚4年多，育有一名未成年子女，阿宇卻在2024年與莉莉單獨慶生，兩人親密依偎、頭部緊靠，互動模式與情侶無異，對話紀錄更是露骨。

莉莉辯稱僅是普通朋友間的社交合照，不過雙方聊天提及「我禁慾很久了」、「難怪都來密我問爽的」等話，此外，小花為了證明兩人曾多次發生性行為，向法院提交了大量從阿宇手機輸出的純文字格式對話紀錄，然而莉莉與律師質疑真實性，認為純文字檔內容極易經過人工事後編輯、刪減或造假。

對此，法官採納說詞，認為文字檔確實具備被人為修改的可能性，即便當庭勘驗小花的手機，也無法百分之百確認這些文字就是阿宇手機原始呈現的內容。因此不被採信為定罪證據。

法院認為，婚姻制度旨在精神與感情上的互相扶持，第三人若明知對方有配偶仍故與之不正常往來，即屬於以背於善良風俗之方法加損害於他人，衡量阿宇與小花在案發前便因感情不睦而分居，甚至互有傷害告訴與離婚訴訟在案，顯示婚姻早已出現裂痕，經審酌雙方經濟能力、社會地位及侵權行為的影響程度，認為小花請求的100萬元慰撫金過高，最終裁定莉莉應賠償20萬元較為適宜。全案仍可上訴。

