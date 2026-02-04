女偷服飾店2萬衣物被發現 反吼店家「小偷」

女子走出服飾店提了二大包的衣物，店員奮力的要搶回來，雙方拉扯中把塑膠袋拉破。（圖／翻攝自 ＠__9zznyx Threads）





台南國華街遊客相當多，但是服飾店卻發現一名女子提著二包東西進店裡閒逛，出來時變成四包，而且沒有結帳，店家阻止她離開雙方發生拉扯，扯到塑膠破掉衣物全掉出來，女子偷了11件價值二萬的衣物，卻狂吼店家是小偷，後來被趕來的員警壓制，依竊盜罪送辦。

民眾拍下的畫面中，看到這名女子走出服飾店提了二大包的衣物，店員奮力的要搶回來，雙方拉扯中把塑膠袋拉破，衣物散了出來，女子不斷的大吼要報警，而趕到的員警則是將女子帶回警局，女子抗拒不斷大吼，員警費了好大的力氣，才將女子壓制在地。

女竊賊vs.員警：「他給我用的，（趴下），不是我用的，（趴下），不是我用的，我現在手不起來，讓我起來一下，（趴下），救命啊。」

而女子大吼大叫的是國華街內的一家服飾店，店家說這名女子由別間店偷了二包東西後再進到服飾店，出去時偷了變成四包東西，因為她偷了十一件價值二萬元的衣物，因為提的東西實在太大包，立即被佔員發現阻止，女子失控狂吼。

目擊攤商：「你會不會覺得整個狀況，好像很誇張很誇張，那個女生真的叫得很誇張。」

目擊民眾：「雙方發生糾紛在等警察，那個女子在那邊大聲喊小偷小偷，這樣子女子還在喊小偷對，其實聽說她給人家偷拿衣服。」

而警方將這名33歲的陳姓女子以現行犯逮捕後，因為她偷的東西都在手邊，是明顯的證物，全案依竊盜罪嫌送辦。

