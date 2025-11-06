女傭電梯虐狗「活活摔死」！飼主心碎曝光監視器畫面

國際中心／張予柔報導



印度邦加羅爾近日一名43歲女傭普什帕拉塔幫飼主去遛狗，沒想到回家時，狗狗高飛已成屍體，她對飼主表示狗狗在散步途中突然猝死。但女飼主認為情況可疑，調閱監視器後發現驚人真相，普什帕拉塔竟將高飛活活摔死，影片曝光後隨即在社群引發熱議。









一名女傭奉命去帶2隻狗去散步，卻在電梯中狠摔其中一隻，造成牠不幸死亡。（圖／翻攝自Ｘ）

據印度《Zee News》報導，普什帕拉塔受僱約一個半月，主要負責家務和照顧寵物。10月31日下午，她奉命帶著雇主家的2隻狗出門散步，沒想到其中一隻狗高飛在返家時已失去生命跡象。女飼主拉希對狗狗「莫名猝死」的說法感到懷疑，於是調閱住家監視器，結果震驚眾人。

當地警方已立案調查，罪名包括故意殺害動物及竊盜。（圖／翻攝自Ｘ）

影片中，普什帕拉塔在電梯內揮動狗繩，將高飛扯起後重摔於地，高飛當場死亡，畫面令人不忍直視。拉希目睹愛犬被虐殺，當場尖叫痛哭。普什帕拉塔出電梯後，還扯了扯幾下牽繩，似乎在確定狗狗的生命跡象。事件曝光後，她逃逸無蹤，落跑前還偷走雇主家中數枚鑽戒、金項鍊等財物。當地警方表示，已立案調查，罪名包括故意殺害動物及竊盜，正全力追查她的下落。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

