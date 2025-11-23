女僕裝攬客！桃園養生館暗藏春色 警識破「密室」逮4越南女子

桃園養生館內查獲性交易，警方還找到密室躲藏的女子。讀者提供



桃園市民族路某養生館，被檢舉疑似越南女子從事應召性交易，業者為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器。警方昨天（11／22）晚間攻堅撬破隔板開門衝上三樓，只發現兩名男客未見應召女子，警方查看業者休息室，一眼就識破櫃子內有玄機，才把藏身櫃內的女子揪出，一共逮捕4名越南籍女子及2名客人。

警方表示，景福所接獲情資，桃園區民族路1間養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器，於是警方共同組成專案小組進行監況蒐證，專案小組經完成蒐證，於昨日持搜索票進行攻堅查緝。

員警迅速衝入店內控制櫃台人員，開啟一樓鐵門上到二樓，櫃台人員推說沒有二樓門鑰匙，員警立即撬破隔板開門衝上三樓，只發現兩名客人。

桃園養生館內查獲性交易，警方還找到密室躲藏的女子。讀者提供

員警認為應召女子應是逃逸或躲藏，員警詳細搜查，在員工休息室內木櫃的下方發現竟有密室，躲在密室內穿著女僕裝的應召女子，當場被員警揪出來。此次行動共查獲應召女子4名，均為越南籍，其中1人失聯、1人逾期，同時查獲客人2名，全案依法偵辦，外籍女子依規定移請收容。

