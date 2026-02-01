女優曝罹患致死罕病！恐摘除器官 慟喊：或許見不到大家了

日本AV女優豐岡沙月（豐岡さつき。（圖／翻攝自豐岡沙月 IG）





日本AV女優豐岡沙月（豐岡さつき）昨（31日）在社群曬出身穿病號服，還戴著氧氣罩的短影片，並長文坦認自己罹患可能致死的子宮疾病，如今還在等候結果，但她也沈痛和大眾表示：「我或許再也見不到大家了。」

豐岡沙月曬出病照並公開病情，表示本來是罹患胞狀奇胎（俗稱葡萄胎），不過由於工作持續惡化，在上月30日已經完成電腦斷層，就等著報告顯示為「侵入奇胎」或「絨毛癌。」

若是確診為絨毛癌，豐岡沙月也將是重大打擊，主要她從小到大的夢想就是擁有自己的小孩，但絨毛癌會為了防止癌細胞轉移至肺部或大腦，需要將子宮完全摘除。

面對自己未知的病情，豐岡沙月還是對同業夥伴、片商以及粉絲都提出了想法，首先因為自己罹患疾病為例子，希望女優都可以定期檢查身體；對粉絲表達作品將減少的歉意，但也規劃會有更多實體活動；最後對片商，也表達身體無法承受太激烈拍攝，希望接洽的邀約可以不太耗費體力。

豐岡沙月長文中講述自己的病情，也積極表達治療意願，並承諾不會取消後續互動，讓粉絲們感動又擔憂，只希望豐岡沙月可以照顧好自己，一切都以健康為主。



