女優無碼片遭流出！本人駁斥是「私人影片」將提告

日本人氣女優繪戀空近日被捲入一場關於無碼影片的風波。





在資訊傳播快速的時代，許多未經證實的片段往往會被貼上標籤隨意轉發，這對當事人的形象與職涯恐造成極大的打擊。日本人氣女優繪戀空近日被捲入一場關於無碼影片的風波，而她本人也大動作發表聲明，澄清目前網路上流傳的無碼影片為私人影片，她並未擔任過無碼片女優。

嚴正聲明否認

繪戀空在20日針對網路上瘋傳她曾擔任無碼片女優的說法，透過官方管道發表了鄭重澄清。她語氣堅定地表示，目前在網路上流傳的那些無碼影像，本質上全部都是遭到第三者非法流出的私人影片。她進一步強調，在自己正式開始從事女優這份職業活動之前，絕對沒有參加過任何形式的無碼工作或相關拍攝，直指目前網路上盛傳的流言全與事實不符，呼籲外界不要再被錯誤的標題與資訊誤導。

私人影片遭非法流出

關於那些在各個論壇流竄的爭議影像，繪戀空在聲明中坦承那是她個人的私密紀錄，卻被有心人士惡意非法公開。她對於自己私領域的內容被以此種方式呈現在大眾面前感到非常遺憾且心痛。繪戀空表示，身為一位本該透過正式作品與大家見面的演員，卻必須因為這種突發的負面事件向社會大眾說明，這並非她的本意，也對於讓一直以來支持她的粉絲以及相關合作夥伴感到擔心，表達了由衷的歉意。

委請律師採取行動

為了捍衛自身名譽與法律權益，繪戀空透露目前已經正式委請律師團隊進行商討，並開始蒐集相關證據準備採取進一步的法律行動。她強調，絕對不會對這種非法流出及散布私人影像的行為妥協，也請求社會大眾與網友停止傳播這些與事實不符的謠言與影像。透過法律手段，她希望能遏止這種侵害個人隱私的行為，讓風波儘早落幕。

