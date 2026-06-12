女優獨旅遭強制遣返 被日女海外賣春亂象害慘怒轟「全抓起來」

日本女優福田悠亞。（圖／翻攝自@fucuda_yua X）

日本女優福田悠亞近日前往紐西蘭展開個人旅行時，意外在入境時遭移民局拒絕入境並被強制遣返。事件也引發外界討論，目前國際間對日本單身女性入境審查似乎有趨嚴的趨勢。主要原因在於近期頻繁傳出，有日本女性假借觀光名義，實際上卻前往海外從事非法色情工作，讓各國移民單位提高警覺。福田悠亞這次就因職業受到波及，無法完成原本期待已久的旅行，對此，她也氣憤表示：「從事非法海外打工的人，全部都被抓走吧。」

福田悠亞近日本來在X分享要出國旅遊的喜悅，怎料，她一抵達紐西蘭後就被帶進審訊室，之後接受長達6小時的詢問。過程中不僅被要求進行毒品檢測，隨身行李也遭到十多名人員仔細檢查。最後被要求強制遣返，而在等待遣返期間時，她形容自己還被關進髒兮兮的單人牢，整個經歷讓原本熱愛海外旅行與文化的她感到相當無奈。她也擔心這次留下的遣返紀錄，可能會影響未來申請其他國家的入境，「可能再也無法一個人旅行了，只能笑著接受」，語氣中可見滿滿無力感。

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面對職業帶來的標籤效應，福田悠亞也表達強烈不滿。她在網路發聲指出，那些在海外從事非法性交易的同行，應該被徹底查緝，因為這類行為已經嚴重影響到其他守法從業者的名聲與權益。不過她同時也保持一定理性，表示並不埋怨紐西蘭政府的做法，認為嚴格的邊境管制本來就是維護治安的必要措施。

AV達人一劍浣春秋也點出，這類狀況並非個案，而是近年來確實有愈來愈多年輕日本女性，疑似以觀光名義赴海外非法打工，導致國際間對「日本單身女性獨旅」的審查標準明顯提高。也因為整體環境變得更嚴格，讓不少一般旅客在通關時也可能受到更仔細的盤查，使原本單純的出國旅行，多了不少不確定性。

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