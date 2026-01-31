女優12hr激戰千人！新挑戰突喊卡…羞認：怕不能走路

國際中心／張予柔報導



英國26歲成人片女優邦妮（Bonnie Blue）以大膽作風與極端企畫聞名，但同時也引發了不少爭議。過去曾在短短12小時內與1057人發生性行為，創下震撼外界的「千人斬」紀錄，也因此一舉暴紅。原先她預告將於1月17日再度挑戰自我、刷新紀錄，然而她日前突然在社群平台宣布延期，相關動向再度引發網路熱議。





邦妮以大尺度行銷迅速竄紅，從社群平台累積高人氣，過去曾在12小時內完成與上千名男性發生性關係的挑戰。（圖／翻攝自IG@Bonnie Blue）

邦妮長期經營社群平台，在IG上擁有大批追蹤者，平時多以泳裝照或火辣形象示人，並透過付費訂閱平台販售成人內容。她於2025年在英國舉辦的大型性愛派對，主打「一般人也能參與」的概念，在12小時內完成與上千名男性發生性關係，行銷手法雖引發強烈爭議，但也成功吸引媒體與大眾目光。同年7月，英國電視台更為她製作專題紀錄片，節目播出後在全英引發兩極討論。

邦妮原定1月17日挑戰新紀錄，卻宣布延期至2月7日，強調「不是取消」並呼籲粉絲耐心等待。（圖／翻攝自Ｘ）





邦妮原定1月17日挑戰新紀錄，卻宣布延期至2月7日，強調「不是取消」並呼籲粉絲耐心等待。（圖／翻攝自IG@Bonnie Blue）

在高關注度下，邦妮於今年（2026）1月7日透過社群平台宣布「第二回合挑戰」即將展開，直言要創造比過去更驚人的新紀錄，並預告將於1月17日正式行動。然而，隨著日期逼近，她卻突然在社群平台發文喊卡，宣布企畫將延後至2月7日。邦妮在聲明中強調，「這不是取消，但要實現這個目標需要完美的時機」，同時向粉絲信心喊話，「請相信我」、「絕對值得等待」。





邦妮展現強烈企圖心，直言「不會讓大家失望」，並坦言挑戰極具體力負荷，完成後甚至擔心能否走路回家。（圖／翻攝自IG@Bonnie Blue）

事實上，邦妮對於打破紀錄的企圖心早已展露無遺，她過去接受英國新聞網站《The Tab》採訪時曾直言，外界對她的期待愈來愈高，「我不會讓他們失望。」儘管她並未說明延期的具體原因，但這項挑戰確實需要極佳的身體狀態，先前談及新企畫時她曾半開玩笑表示，「你能想像我的身體會承受多大的損傷嗎？我甚至擔心當天結束後還能不能走路回家」。

