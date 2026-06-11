女兒上陣辯護！端木正上訴二審「改口認罪」 高院：科技監控延長8月

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端木正上訴二審認罪，希望解除電子監控，不過高院裁定延長8月。（鏡報李智為攝）

柯文哲京華城案、政治獻金案，一審認定會計師端木正未盡查核責任，不實申報政治獻金，判處1年徒刑。日前端木正改口認罪並提起上訴，希望解除科技監控，高院昨（10日）裁定，6月15日起延長科技監控8月。

端木正一審因犯行使業務登載不實準文書罪，遭台北地院判處有期徒刑1年，法院認為，端木正領薪擔任會計師處理政治獻金申報及查核業務，明知申報資料存在重大缺失，卻配合出具「未發現違反政治獻金法」不實查核報告，還主動登打8筆不實交易資料。

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端木正原本都否認犯行，他與同案報告李文娟都提起上訴，由於2人科技設備監控將期滿，高院給與陳述意見機會，李文娟強調自己已花甲之年等，無棄保潛逃之必要；端木正則找來律師女兒辯護，提出已繳付具保金、要照顧年邁母親，無棄保潛逃可能或必要，並坦承犯行，無延長科技監控必要。

不過高院認定，台灣四面環海，有偷渡出海潛逃危險，就我國司法實務經驗以觀，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國内事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行或執行之情事。且本案是以個案手機定時報到，並掌握被監控人位置，以達監控目的，較諸單純具保、限制出境出海，自較能防止被告潛逃國外，因此裁定延長科技監控8月。

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