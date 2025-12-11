女兒代領諾貝爾和平獎後 馬查多凌晨現身奧斯陸！

榮獲諾貝爾和平獎的，委內瑞拉反對派領袖「馬查多」，最後還是趕不及親自領獎，而是由女兒代領。不過稍早，「馬查多」還是在當地時間凌晨趕到挪威，並現身奧斯陸酒店外陽台，接受支持者的歡呼，這也是她11個月以來，首次公開露臉。

榮獲諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖「馬查多」，雖趕不及頒獎，但還是在當地時間周四凌晨現身奧斯陸酒店陽台，接受全場歡呼。（圖／達志影像美聯社）

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）因無法親自出席諾貝爾和平獎頒獎典禮，由女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代為領獎。馬查多因遭馬杜洛政府指控參與陰謀行動及煽動仇恨等罪名而被迫躲藏近一年，來不及親自領取獎項，不過頒獎典禮還是擺放她的畫像和象徵性的空椅，場外則有大批民眾舉行火炬大遊行表達敬意。

代為領獎的馬查多女兒安娜在領獎時表示，諾貝爾和平獎深具意義，因為它提醒著世界民主是和平的基礎。諾貝爾委員會也特別安排由她代表母親領獎。頒獎典禮當天，場外也有火炬大遊行聲援馬查多，一名示威者Melanie Freitas說，她特地前來慶祝國家的歷史性一天，同時向所有委內瑞拉的政治犯致敬，因為她的弟弟Jose Freitas同樣是被關押在委內瑞拉的政治犯。

長期在委內瑞拉推動民主的馬查多自去年8月起就被迫躲藏。雖然她無法及時參加頒獎典禮，但仍在當地時間周四凌晨，現身挪威奧斯陸酒店外的陽台，接受底下大批支持者的熱烈歡呼聲，這同時是她時隔11個月首度公開露臉。現年58歲的馬查多自2014年起，便被委內瑞拉總統馬杜洛的政府下達出國禁令。

與馬查多相關的一切持續激怒委內瑞拉總統馬杜洛。在造勢會上，馬杜洛不僅批評美國，還使用貶低女性的字眼稱呼政敵，表示反對美國對委內瑞拉的軍事侵略，也反對那個被稱為「女妖」的法西斯罪犯。

在諾貝爾和平獎頒獎的同時，委內瑞拉一艘大型油輪被美國扣押。美國總統川普向記者證實這一消息，表示美國剛在委內瑞拉外海扣押了一艘非常大的油輪。分析認為，美國此舉可能預示對委內瑞拉的行動將進入新階段，意在對馬杜洛施加更多壓力，迫使他下台。

