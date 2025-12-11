女兒代領諾貝爾和平獎 馬查多錄音指前往挪威中

馬查多女兒安娜說：「她想活在一個自由的委內瑞拉，而且永遠不會放棄這個目標，我知道她很快會回到祖國。」

根據消息人士，馬查多原本試圖秘密離境，從委內瑞拉搭船前往加勒比海海的庫拉索島，再從當地搭乘私人飛機轉往奧斯陸，這項逃離行動由她的安全團隊安排，相關消息由華爾街日報率先披露。

諾貝爾和平獎得主馬查多表示，「我非常難過抱歉地必須告訴各位，我無法及時抵達參加這場典禮，但我會到奧斯陸，我現在正前往奧斯陸的途中，這是一個屬於所有委內瑞拉人的獎項。」

遭威脅不得現身領諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派馬查多是誰？



典禮上，諾貝爾委員會主席也以罕見強硬語氣，點名馬杜羅政權。

諾貝爾委員會主席弗里德內斯說道，「馬杜羅先生，請接受選舉結果下台。」

當晚在奧斯陸街頭舉行火炬遊行向馬查多致敬，現場響起「自由委內瑞拉萬歲」的呼喊，不過在委內瑞拉，副總統羅德里格斯批評典禮是失敗的喪禮，表示挪威街頭示威者說這是帶血的獎項。總統馬杜羅在一場支持者集會中，呼籲在與美國緊張局勢升高之際保持冷靜。

委內瑞拉總統馬杜羅說：「不要擔心，快樂就好。」

由於馬查多未能及時抵達典禮，頒獎現場因而增添不確定性。同時，這位反對派領袖的動向，以及委內瑞拉與美國在加勒比海的摩擦，仍是國際觀察焦點。

