女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應

木村拓哉被問「女兒帶男友回家」反應曝光。（圖／鄧博仁攝）

日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。

木村拓哉日前參與節目《有働Times》錄影，被主持人有働由美子問到與女兒的互動，2個女兒曾揚言：「我們決定要找比爸爸還帥的人結婚」，讓木村拓哉一聽笑回：「滿開心的啦，但我也覺得這個說法應該是有設計過的。」隨後由美子追問：「如果她們帶了像木村拓哉的人回家，你會怎麼辦？」並透露自己父親見到男友時的臉色並不好看。

木村拓哉表示理解身為爸爸的心情：「大家應該都一樣吧」，認為自己應該也會有相同反應，「如果她們帶誰回來，我想第一反應一定是『嘖』這樣吧？並不會出現『喔喔，讓我看看是怎樣的人』那種輕鬆的態度」，還要對男方仔細觀察，更指出「這是動物的本能」。

而2個女兒目前與演藝圈都有接觸，木村拓哉則開明坦言，「她們想做什麼就應該讓她們去做」，如果女兒想找他商量，他也會針對問題內容給出回應。不僅如此，木村拓哉自曝會欣賞小女兒木村光希（Koki）的作品，甚至排除爸爸的觀點，從同為表演者的視角切入，「會想著這段不錯嘛，或是這應該很辛苦吧」，想像女兒在背後付出的努力。

