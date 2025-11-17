女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。
木村拓哉日前參與節目《有働Times》錄影，被主持人有働由美子問到與女兒的互動，2個女兒曾揚言：「我們決定要找比爸爸還帥的人結婚」，讓木村拓哉一聽笑回：「滿開心的啦，但我也覺得這個說法應該是有設計過的。」隨後由美子追問：「如果她們帶了像木村拓哉的人回家，你會怎麼辦？」並透露自己父親見到男友時的臉色並不好看。
木村拓哉表示理解身為爸爸的心情：「大家應該都一樣吧」，認為自己應該也會有相同反應，「如果她們帶誰回來，我想第一反應一定是『嘖』這樣吧？並不會出現『喔喔，讓我看看是怎樣的人』那種輕鬆的態度」，還要對男方仔細觀察，更指出「這是動物的本能」。
而2個女兒目前與演藝圈都有接觸，木村拓哉則開明坦言，「她們想做什麼就應該讓她們去做」，如果女兒想找他商量，他也會針對問題內容給出回應。不僅如此，木村拓哉自曝會欣賞小女兒木村光希（Koki）的作品，甚至排除爸爸的觀點，從同為表演者的視角切入，「會想著這段不錯嘛，或是這應該很辛苦吧」，想像女兒在背後付出的努力。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣
??????情報?
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
11/16(日) 20:56~
テレビ朝日『#有働Times』#木村拓哉 さんゲスト出演✨
本作の魅力から木村さんの素顔まで
ここでしか聞けない話が盛り沢山です！
ぜひ、ご覧ください?#TOKYOタクシー 11.21(fri) 公開?@udo_times pic.twitter.com/DP6OxGk7B6
— 映画『TOKYOタクシー』公式 (@tokyotaxi_movie) November 15, 2025
其他人也在看
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech ・ 4 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
五月天夢幻聯動i-dle宋雨琦！同框演唱夯曲 阿信大跳〈M.O.〉被邀入團
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日上海最終場更邀請韓國人氣女...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 7 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 4 天前
孫德榮突身體不適急找律師改生前遺囑！3億遺產動向曝光
64歲王牌經紀人孫德榮近年健康狀況亮紅燈，今年7月才進行脊椎手術，但身體仍存在其他症狀，包含跌倒、突發不適等。日前他自曝晚上出現心悸、暈眩，令他感到相當不安，於是決定儘快聯繫律師修改生前遺囑。中時新聞網 ・ 8 小時前
6部新韓劇卡司盤點：全智賢&池昌旭《人類X九尾狐》羅曼史、《再婚皇后》李浚赫&姜漢娜演夫妻檔、朴珪瑛&朴炯植《稜角分明羅曼史》身份逆轉之戀！
隨著2025年即將結束，有不少未來新劇或是2026新劇陸續曝光卡司選角陣容，包括剛退伍的宋江，新作隨即官宣，確定主演《Four Hands》回歸！而全智賢與池昌旭也將共譜《人類X九尾狐》羅曼史！Disney+最近官宣《再婚皇后》李鍾碩&申敏兒&朱智勛&李世榮劇照，值得注意的是李浚赫與姜漢娜也將特別客串出演《再婚皇后》夫妻檔，消息一出，掀起了期待！趕緊一起來新劇卡司陣容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前
游書庭開車前確認「哪一個煞車、油門」 工作人員嚇爛
游書庭憑青春愛情短劇《一拍即合》走紅，擁有帥氣外型與結實身材的他，近來挑戰大銀幕，在電影《解碼 Ten Chances》中化身熱血菜鳥刑警「張刑警」，展現與以往截然不同的形象。片中不僅有多場在山路飛車追逐嫌犯的動作戲，還得親自上場開車拍攝，讓他直呼壓力山大。他笑說：「因為太久沒開車，上場前還先確認哪個是煞車、哪個是油門！」讓導演與全場工作人員都替他捏了一把冷汗。Yahoo娛樂訊息 ・ 7 小時前
別花冤枉錢！理財專家揭10種東西「只能買最便宜」
東西不是越貴就越高級，即使收入高或擁有可觀資產，也不代表可以毫無節制地消費，美國理財網站《GOBankingRates》整理出10項應「永遠花最少錢買」的物品，提供實用理財建議。中時財經即時 ・ 1 天前
為爭汪小菲家產拚一胎？馬筱梅親上火線揭「想生原因」 曝執行大S委託
自女星大S離世後，前夫汪小菲一家的一舉一動始終受到外界關注，而他的現任妻子馬筱梅（Mandy）近日因身形變化引發「疑似懷孕」揣測，使她的後媽角色與相關討論再度成為網路議論的焦點。馬筱梅日前在直播中針對外界關於「為了爭家產而生孩子」的傳聞親自作出回應，並且罕見提到大S與她的孩子，引發新一波熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
月薪4萬文科生「40歲前台北買房」！以1500萬預售屋為例 如何用股利Cover房貸「還存下千萬退休金」
作者小車是一位文科出身的七年級平凡上班族，月薪4萬，存股資歷10年。過去兩年在金融股、ETF實驗之旅中，將資產從475萬增加至713萬元、成長率50.1%，並將年化報酬提高至18.4%，40歲前買到夢想宅。Yahoo奇摩房地產 ・ 13 小時前
粿粿、范姜昔登《熱吵店》大聊婚姻之道 Melody失婚前輩給出中肯建議
【緯來新聞網】Melody今早（17日）現身GAP中和環球門市開幕活動，工作之餘也準備好好購物，身為緯來新聞網 ・ 7 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 13 小時前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 9 小時前
亞馬遜大裁1.4萬人！工程師收通知 忍不住崩潰痛哭
亞馬遜大裁1.4萬人！工程師收通知 忍不住崩潰痛哭EBC東森新聞 ・ 1 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前