女兒分享結婚照 老爸秒喊別吵「妳媽還在睡」 全場讚翻

一名女網友表示，妹妹近日登記結婚，當天拍攝的照片出來後，妹妹在家族群組分享給爸媽看，沒想到爸爸雖然秒回，但卻喊「不要這時間點傳，你媽還在睡」，讓原PO吐槽爸爸只在意自己的老婆而已，其他網友看完後也大笑，但不少女網友就說「結婚就是要找你爸這種對象」，相當羨慕原PO爸媽的好感情。

一名女網友昨（5）日在Threads表示，妹妹在家族LINE群組分享登記結婚的照片，時間雖然是一大早6點多，早已睡醒的爸爸還是能秒讀，不過下一秒卻要妹妹不要吵，說「不要這時間點傳，你媽還在睡，手機狂叫不停」，等到中午時段妹妹再度分享照片，結果這次又被爸爸打槍，說媽媽正在睡午覺，要女兒晚一點再分享。

連續兩次被爸爸拒絕，讓原PO妹妹回了一個無言的表情，原PO則忍不住笑出來，截圖分享說「我妹在群組分享登記結婚的照片，但我爸只在意他老婆會被吵醒」，引起討論後，被爸爸連續潑冷水的妹妹也出賣媽媽，吐槽說「其實我媽打呼都很大聲，根本不會被吵到」。

文章上線後引起逾80萬人點閱，大笑說「結婚就是要找你爸這種對象」、「叔叔是什麼星座的呀？又霸氣又護妻」、「看來爸媽是真愛，你們兩個應該是意外」、「因為起床氣只有爸爸要承擔，他要保護自己的安全」、「打擾太后娘娘睡覺會被賜死」、「其實是爸爸不想看到女兒結婚，才故意不讓妹妹傳的」、「誰叫妹妹要曬恩愛，爸爸也只能曬恩愛回擊了」。

