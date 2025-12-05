女兒叢林小屋猝死！失明母伴屍6天靠爬行2天求救 人倫悲劇震撼社會

馬來西亞一對母女居住在叢林深處小屋，女兒猝死後，失明母親獨自在屋內伴屍多日。（示意圖／Pixabay）

馬來西亞古晉日前發生一起震撼人心的人倫悲劇。一名30多歲的巫裔女子在叢林中的住家內猝然身亡，與其相依為命的失明母親無法對外聯繫，只能在屋內陪伴腐敗的屍體長達6天，最終靠著爬行方式，在歷經2天艱難行進後抵達公路邊，向路人求助才揭發整起事件。

根據《星洲網》與《中國報》等當地媒體報導，事件發生於砂拉越三馬拉漢省甘榜丹北地區，死者與其失明母親住在一處建於叢林內、距離主要幹道極遠的小屋。兩人生活仰賴政府與民間單位派送的救濟物資支撐，生活條件相當困苦。

據警方調查，死者約於6天前突然在屋內猝死。由於屋舍地處偏僻，加上母親失明，無法呼救或自行外出求援，她只得獨自守著逐漸腐爛並發出惡臭的遺體，身心俱疲之下終於決定冒險出門。

這名母親憑藉觸覺與記憶摸索方位，花費整整2天的時間靠雙手雙膝緩慢爬行，最終於12月5日清晨抵達大馬路邊，攔下路人請求協助，當場引起震驚。

警方與民防部隊接獲報案後立即趕赴現場，將失明母親送醫救治，同時進入小屋處理死者遺體，並運往醫院太平間進行司法解剖，以釐清確切死因。

目前初步調查未發現他殺跡象，後續仍待法醫鑑定。這起悲劇引起當地社會對偏鄉弱勢族群照顧機制的高度關注，相關單位亦已著手後續協助與追蹤。

失明母親靠爬行2天從叢林小屋抵達馬路邊求救，現場令人鼻酸。（圖／翻攝自臉書，China Press (中國報)）

