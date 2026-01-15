女兒古靈精怪 鬼鬼笑稱看見自己影子很苦惱

（中央社記者洪素津台北15日電）藝人吳映潔（鬼鬼）現在多了媽媽身分，持續努力工作賺奶粉錢，有感景氣不好，喊話有工作就找她。鬼鬼也分享女兒鬼靈精怪，從她身上看見自己的影子，笑稱已經開始苦惱。

鬼鬼今天出席活動提到，現在除了照顧小孩外，就是想積極賺奶粉錢，但她有感景氣不好，工作模式也跟以前不一樣，喊話各單位都可以來洽談。

說起剛抓完周的女兒，鬼鬼表示，女兒現在鬼靈精怪，換尿布的時候還會搗蛋，「你會看到她賊笑，我開始慢慢發現她有我的影子，真的是有點苦惱」。

今年過年對鬼鬼來說格外特別，她將首次挑戰新手廚娘身分，為即將滿1歲的女兒準備專屬幼童版年菜，同時分享女兒的抓周趣事，「女兒完全沒猶豫，直接衝去抓千元大鈔，全場都笑翻，感覺她以後可能比媽媽還會理財」。女兒也抓籃球和包子，「都抓圓形的東西，就是圓滿，不愁吃穿的意思」。

感情方面，鬼鬼坦言，目前單身且缺乏追求者，雖然先前拍廣告認識了25歲的男模，不過年齡差距較大，對方也無示好意願。她感嘆自己從小到大在感情中都扮演主動角色，現在也想享受被追求的感覺。

針對與藝人炎亞綸關係生變的傳聞，鬼鬼否認有排擠心態，僅表示2人現在生活圈不同，「下次有約就會去，沒約也不可能自己跑去」。（編輯：張雅淨）1150115