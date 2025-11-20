女兒吳花果報到 吳怡萱曬照：學當母親匆匆忙忙、手忙腳亂

記者李鴻典／台北報導

民眾黨新聞部主任吳怡萱生了！她今（20）天上午貼照表示，人家都說，孩子會自己選擇離開媽媽肚子的時間，而她可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼，「2025.11.15 07:07，吳花果出生了」。

民眾黨新聞部主任吳怡萱喜獲女兒吳花果。（圖／翻攝自吳怡萱臉書）

吳怡萱描述，當女兒趴在她的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，「當我在她耳邊說：『果果，不哭，是媽媽喔。』她竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記」。

吳怡萱說，九個多月來，兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，吳花果陪跟著她，一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適，這個小小的生命，神奇地在她的肚子裡一天天長大。

吳怡萱說，曾無數次想像吳花果的長相，這幾天終於看到她，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著她和神隊友的影子。

吳怡萱提到，孩子的出生，讓生活變的很不一樣，身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，謝謝老公跟家人的支持與陪伴，讓我們能一起迎接吳花果的到來。最後，也謝謝馬偕醫院的醫護人員，讓我們像家人般被悉心照料。

民眾黨新聞部主任吳怡萱喜獲女兒吳花果。（圖／翻攝自吳怡萱臉書）

