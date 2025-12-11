女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做

年輕媽女兒屁股挖出「4條蟯蟲」。圖／翻攝自Threads @minitifa

一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。

一名護理師媽媽10日在Threads上發文指出，女兒睡前說哭喊「屁股很癢」，一開始幫她擦藥膏止癢，不過也沒有改善，再次幫他擦藥竟發現肛門裡有一條白色細細的物體，馬上聯想到可能是「蟯蟲」，於是馬上到藥局買藥。

原PO表示，隔了數小時再觀察女兒狀況，竟發現有3~4隻白色物體在肛門周邊，用棉花棒挖出後驚覺真的是蟯蟲，不禁直呼「長這麼大，第一次看到，我真的嚇爛，原來以前國小要檢測的貼屁股是真的有它道理」。

她也呼籲，家中若有小朋友的真的要注意，除了注意衛生，也要避免讓小朋友吃手腳趾，否則「一人中，全家都要殺蟲」。

年輕媽在幫女兒擦藥，挖出4隻蟯蟲。圖／翻攝自Threads @minitifa

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「天啊我以為現在這種時代應該沒有了」、「記得小時候，家人處理家中小孩的蟯蟲」、「我小時候也有，大便都有蟲蟲在便便上鑽來鑽去」、「咬手指很容易會有，不要問我為什麼會知道」、「原來這就是傳說中的蟯蟲啊」、「國小發蟯蟲貼片，男同學放學去貼流浪狗的屁股，隔天交給班導，下午被衛生局長抓走」。

一名護理師媽媽發文分享女兒遭蟯蟲感染。圖／翻攝自Threads

蟯蟲感染會有什麼症狀？能怎麼預防？

蟯蟲又叫針狀蟲，是一種小而白色的腸道寄生蟲，好發族群為3~7歲幼童，若家庭小孩人數越多，或環境擁擠時，家人遭傳染率也越高。

蟯蟲可經由污染的飲食、物品或手指等食入蟲卵，或吸入附著在空氣灰塵中的蟲卵而感染，大多數的人感染後症狀並不明顯，最常出現的症狀是「肛門搔癢」。

衛福部呼籲，蟯蟲可從以下4類方式預防，包含勤洗手 (飯前、便後洗手)、經常修剪指甲、儘量避免在地上玩耍、儘量避免咬指甲或抓肛門動作。若幼童有肛門搔癢症狀，可用「膠紙肛圍擦拭法」檢查蟲卵，有時也可直接在換患者的床上或肛門發現成蟲。

蟯蟲貼片檢查。圖／翻攝自台北市衛生局

蟯蟲感染該怎麼治療才正確？

衛福部指出，蟯蟲治療通常需要2次療程，第一次治療殺死成蟲後，仍可能殘存蟲卵，因此在2週後需要再次投藥，同住家人通常也需要治療。

為避免傳染或讓蟯蟲再次復發，也應注意個人衛生，如每天更換床單及內衣褲，飯前飯後洗手及定期修剪指甲，避免咬指甲或抓肛門。此外，因蟲卵對陽光敏感，在白天開窗曝曬室內，也可以殺死蟲卵。



