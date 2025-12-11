女兒喊屁股癢！媽一擦藥竟「掏出4條白蟲」 網嚇：光想就頭皮發麻

一名媽媽在女兒屁股陶出蟯蟲。（翻攝threads@minitifa）

台中一名媽媽日前分享驚魂經驗，女兒睡前一直哭喊屁股癢，她原以為只是皮膚問題，第二次替孩子擦藥膏時，竟發現肛門旁出現細長白色物體蠕動，立刻以醫護直覺判斷是蟯蟲，急忙衝往藥局買藥。等到凌晨再次檢查，竟看到多達4條白色小蟲活動，讓她崩潰直呼「噁到不行」。

蟲從哪來？孩子怎麼會感染蟯蟲？

原PO表示，她「長這麼大第一次看到蟯蟲」，甚至用棉花棒把蟲取出後仍難以置信。她也感嘆，小時候國小做的「貼屁股蟯蟲檢查」其實相當重要，呼籲家中有孩童的家長務必注意衛生，不要讓孩子亂吃手指、腳趾，「一人中，全家都要一起殺蟲」。

一名媽媽因為孩子喊屁股癢，卻在擦藥時在孩子的屁股掏出蠕動的蟯蟲。（翻攝threads@minitifa）

網友看完紛紛嚇壞，直喊「以為這年代沒有蟯蟲了」「看到影片雞皮疙瘩掉滿地」「常識真的要補起來，蟯蟲還是很常見」。

蟯蟲絕跡了嗎？醫師揭感染真相

專家指出，蟯蟲在台灣盛行率雖偏低，但從未消失。它不靠環境繁殖，而是靠「人傳人」的糞口傳染。蟯蟲卵能存活1至3週，只要家中有人感染，床單、玩具、馬桶、衣物、地板都可能殘留卵，幼兒再透過抓癢、摸鼻子、吃手而重複感染。

疾管署說明，3至7歲幼童最容易感染，也可能透過吸入附著灰塵的蟲卵而中招。至於吃生食？醫師強調機率極低，主要風險仍是接觸被污染物品後把手放入口鼻。

如何避免蟲蟲危機？孩子反覆喊癢該怎麼辦？

疾管署提醒，蟯蟲治療需全家同步服藥，並執行2階段療程避免蟲卵孵化。家中也需每日更換床單、內衣褲，保持通風與陽光照射，避免抓癢與咬指甲，才能徹底阻斷感染循環。

