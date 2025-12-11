女兒喊屁股癢！媽一看驚見3隻「蟯蟲」爬出

▲女兒半夜喊屁股癢，沒想到卻驚見3隻「蟯蟲」從肛門爬出，讓媽媽直呼「長這麼大，第一次看到，我真的嚇爛」。（示意圖／pexels）

[NOWnews今日新聞] 台中一名媽媽近日發文分享，女兒在睡前時說屁股很癢，一開始只有拿藥膏幫他擦，沒想到後來到哭喊很癢很癢，就在 再次幫她擦藥時驚見有一條白色細細的在肛門，讓他直覺是「蟯蟲」立即到藥局買藥給女兒吃，最後更忍不住表示「長這麼大，第一次看到，我真的嚇爛，原來以前國小要檢測的貼屁股是真的有它道理⋯」。貼文一出，也引來不少網友熱烈討論。

該名媽媽在社群平台Threads上發文表示，女兒哭喊屁股很癢，他擦第二次藥的時候，才發現肛門上有一條細細的白色物體，因為本身從事醫護工作，她當下第一直覺是蟯蟲，就立刻到藥局買藥給女兒吃。等到凌晨，她再次檢查女兒屁股，竟發現有多達3、4隻白色物體，最後用棉花棒把它們挖出來，「真的是蟯蟲...噁到不行」，最後也以自身經驗呼籲家裡有小朋友真的要注意衛生、不要亂吃手腳趾「一人中，全家都要殺蟲」、「原來以前國小要檢測的『貼屁股』是真的有它道理...」。

貼文和影片一出，引來網友熱烈討論「天啊我以為現在這種時代應該沒有了！ 竟然！！！！！ 」、「」之前看threads上有說什麼年代了為什麼還要做蟯蟲檢查的那些人 應該看一下這篇！」、「看來蠻多人常識匱乏，蟯蟲屬於常見寄生蟲之一。你沒中，只是因為有維持好衛生，不是他們不存在」。

根據疾管署說明，蟯蟲症好發族群為3歲至7歲幼童，如家庭小孩人數愈多或環境愈擁擠時，其家人感染率也愈高。可經由污染的飲食、物品或手指等食入蟲卵，或吸入附著在空氣灰塵中的蟲卵而感染。

至於該如何預防？疾管署提醒，飯前、便後勤洗手，也要經常修剪指甲，避免藏納污垢，同時儘量避免在地上玩耍以及儘量避免咬指甲或抓肛門動作。

