女兒喝麥當勞「這飲料」後痛苦狂叫、臉紅腫！媽怒揭內幕：想害慘誰

開心走進麥當勞享用美味速食，結果卻釀成悲劇！近日在德國卡塞爾的麥當勞分店，一對母女進去用餐，結果女兒喝完附餐礦泉水後突然失控尖叫，臉部紅腫。媽媽檢查飲料後，發現味道刺鼻難聞，驚覺疑似是消毒劑之類的不明物體。不過令她傻眼的是，餐廳員工的態度輕忽，因此只好自行打電話求救。

附餐瓶裝水有刺鼻怪味！女童一口下肚臉脹紅尖叫

根據《太陽報》報導，一名34歲的媽媽在麥當勞為年幼女兒點一份開心樂園餐和一瓶礦泉水。不久後，當她打開瓶子讓女兒飲用時，這名毫無戒心的小女孩剛喝下一口，就立刻臉漲得通紅並痛苦尖叫。

媽媽指出，該瓶飲料的瓶蓋有鎖緊，認為瓶子裡裝的不是水，而是一種散發著濃烈酒精氣味的不明液體，懷疑是清潔劑或消毒劑，並隨即衝入餐廳與工作人員對質。不過令她傻眼的是，餐廳員工的態度輕忽，因此只好自行撥打急救電話。

德國麥當勞兒童餐的「礦泉水」疑似含有消毒劑等不明液體，女童喝下肚後痛苦難耐。（圖／翻攝自德國麥當勞官網）

母控店員態度消極！警方以「過失致傷」罪名追查

隨後，救護車趕到現場為女童進行治療，雖然已經先在現場接受了處理，但為了徹底排除中毒的可能性，仍被送往醫院。所幸，這名兒童沒有受到重傷。警方已介入調查此案，並表示初步懷疑該瓶子曾被清潔人員使用過，目前正以「過失致人身體傷害」罪名展開調查。

針對這起事件，麥當勞發言人表示「我們正在全力配合調查」，並稱公司對此事件「感到痛心」，但目前不便發表進一步聲明，而瓶中物品已被取出並送去分析。

報導提到，這並非麥當勞首次發生消費者用餐後生病的事件，例如在2016年，一位母親曾聲稱她兩歲的女兒在吃了麥當勞的香腸麥滿分早餐後，也出現嚴重中毒現象。

