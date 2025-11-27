女兒困火場！母封鎖線外打電話「妳可以的、堅持住」

香港大埔宏福苑26日下午發生五級大火。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火延燒兩天，造成至少94死76傷，消防員表示，大火基本上已獲得控制，但深夜至清晨有多處發生復燃，持續搜救希望能再找到生還者，有名母親在火場外與受困火場的女兒通電話，不停鼓勵她說「媽媽在這裡,你做的很棒」，希望女兒撐下去。

香港大火家屬vs.受困者：「媽媽在這裡，媽媽在這裡，妳好棒，茵茵，叔叔在這裡。」

寶貝女兒還受困火場，在外頭的母親，也只能保持冷靜，透過電話與女兒保持聯繫，要她撐下去。香港大火家屬vs.受困者：「OK呀，做得好，妳可以的，妳可以的，堅持住，堅持住。」

這場77年來最嚴重火災，延燒兩天仍在燒，儘管消防當局表示，大火基本上已經獲得控制。但深夜期間，多處仍持續復燃，包括清晨5點多，高樓層再度竄出烈焰，火焰從建築內，再度往外竄出，所幸最後消防員，拉水線在隔壁灌救，成功控制火勢。

消防局副局長：「我們的滅火行動已接近尾聲，儘管如此，我們仍在對四個獨立區域，進行滅火作業。」

宏福苑大火燒毀上百家園，周四晚間在宏道閣16樓梯間救出生還者，但仍有不少人失蹤。同時也有志工團隊，在當地協助寵物救援行動。

