女兒在校園遭霸凌癲癇發作 網紅醫師今發聲明回應了
近日台北某所國中傳出校園霸凌事件，網紅醫師近日po文時，提到女兒疑似遭施暴事件，懷疑脊椎受傷，導致下肢無力走路、癲癇發作等狀況。該名網紅醫師今（6）日po出聲明，證實女兒在校園遭到不當傷害，夫妻已於11月27日帶女兒到派出所報案，「此時因為一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查。」
網紅醫師日前在臉書粉專po文，提到女兒疑似遭校園霸凌事件，並心疼直呼「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰。」當時就引起許多網友關注，還有不少人湧入留言討論。
該位醫師後來又po文，感謝大家的關心，他提到就讀國中的女兒出現下肢無力走路、癲癇發作等狀況，懷疑是脊椎受傷，做了電腦斷層之後，又安排核磁共振，他不滿說道「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」
事隔數日，網紅醫師今天po出聲明，證實女兒11月26日在校園遭到不當傷害，而且夫妻早在11月27日已帶女兒到派出所報案，後續經歷女兒住院過程，「此時因為一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查。真心感謝大家的關心，謝謝。」
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
