女兒在校被霸凌⋯地方媽媽氣炸！傳訊嗆聲「找人處理妳」反挨告

記者林意筑／彰化報導

黃姓母親認為女兒在校被霸凌，護女心切傳訊嗆聲女學生反挨告。（示意圖／PIXABAY）

彰化一名黃姓母親認為女兒在學校遭一對姐妹花霸凌，竟透過Line傳恐嚇訊息給姐姐男友，揚言「找人把她們抓出來處理」、「請她吃大便」，甚至嗆聲要找人性侵她們，嚇得這對姐妹心生恐懼。經彰化地檢調查，認為該名母親涉嫌「成年人對少年犯恐嚇危害安全罪」，將她提起公訴。

據了解，這名地方媽媽發現謝姓姐妹花在網路上影射、謾罵自己女兒，認為女兒在學校被霸凌，一怒之下竟傳訊息給女學生的男友，嗆聲威脅「請他們閉嘴，我會找人把他們兩個抓出來處理」、「到時候會她吃大便」等訊息，女學生見此訊息心生恐懼，害怕人身安全會遭攻擊，決定報案提告。

廣告 廣告

經檢警調查，該名媽媽承認曾傳送這些文字訊息，但否認有恐嚇之意，且辯稱，這些訊息並未明確指名道姓。不過檢方認為，根據相關人的證詞，以及通訊軟體的對話截圖等事證，黃女傳送的恐嚇訊息確實是針對2名女學生。

檢方也說，訊息中可見帶有強烈威脅性的字眼，文字內容已足以讓人感到生命、身體安全受到危害，加上該女學生也向檢方表示「感到害怕」，認定黃姓媽媽的辯詞不可採信，其行為已涉嫌觸法。

經彰化地檢調查，黃姓婦人所為，係觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段及《刑法》第305條的「成年人對少年犯恐嚇危害安全罪」依法提起公訴。另外，該名母親在傳訊後也向學校提出霸凌申訴，想為女兒討回公道，但經校方調查，認定雙方並未構成霸凌事件，該申訴案最終未能成立。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

苗栗紅牌重機「高速闖紅燈」猛撞賓士車！22歲騎士噴飛10公尺重傷

34週孕婦深夜腹痛！尪嚇壞衝派出所求助「出人命了！」暖警鳴笛開道護送

埔里黃牛遭拖行腳蹄磨濺血！飼主老農「還原事發經過」喊冤：牠是寶貝

台中毒品通緝犯躲警追捕！腳傷掛彩「跪坐上銬」一跛一跛被帶回

