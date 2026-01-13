女兒失蹤八年現身成《墓乃伊》 《神鬼傳奇》題材再翻拍成驚悚片

《李克寧 墓乃伊》由《鬼玩人：復活》導演李克寧（Lee Cronin）編導，講述一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失蹤並音訊全無，八年後，當她突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已，原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。

首支釋出的預告搭配詭異配樂，主要聚焦在一位攝影師正在拍攝一具木乃伊的畫面，最後有隻蜘蛛從木乃伊的嘴裡爬了出來。本片由《仲夏魘》傑克雷諾（Jack Reynor）、《Un Amor》蕾雅柯絲塔（Laia Costa）、《月光騎士》梅卡拉美維（May Calamawy）、《南方女王》維若妮卡法肯（Veronica Falcón）等人主演。

《李克寧 墓乃伊》公開首支預告。（圖／華納兄弟提供）

1932年的電影《木乃伊》，由波里斯卡洛夫（Boris Karloff）主演，講述一名被製成木乃伊的古埃及祭司在意外復活後，釋放出強大詛咒的故事；後來衍生出由布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的《神鬼傳奇》系列；2017年推出湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演但評價慘淡的重啟版；《李克寧 墓乃伊》相較於前面動作冒險風格，似乎較偏向血腥驚悚片。

對此，李克寧曾在受訪時表示：「這將會是一部你前所未見、與以往任何相關電影都截然不同的作品，我正深挖大地，喚醒某個極為古老、也極為駭人的存在。」《李克寧 墓乃伊》將於4月17日在北美上映，也將於四月登上台灣大銀幕。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導