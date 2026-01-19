女兒學測失利 父親溫柔回應：換條路走，人生一樣能達標 感動上萬網友

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

學測進入第三天，不少學生努力準備剩餘的科目，然而Threads上卻出現一則，一位父親把和女兒考完學測後的對話寫成文章分享。文章中寫道，女兒哽咽的和父親說：「我原本想去台大的……現在可能連國立都危險。」父親不但沒有責怪她，而是以「走錯路」為比喻安慰她，文章曝光後，引起網友熱議。

學測進入第三天，不少學生努力準備剩餘的科目。（示意圖／Unsplash）

父親拿起手機，打開Google Maps給女兒看，並說自己開車時也常走錯路，但導航不會責怪駕駛，而是「重新幫你規劃路線」，告訴你前方右轉、繞一下依然能抵達目的地。他也鼓勵女兒：「吃飽了，我們換條路走，人生一樣能達標。」

這段話不僅感動大批網友，更有人表示看完文章後就忍不住大哭，並留言表示「讀書是一條路 讀懂多少取決自己多努力多自律」、「學業學校本來就不該是人生的唯一路徑」、「腳步踏錯誰人無，能在挫折中成長，慢一點到達，也無妨」。也有人分享自身經驗，指出即便未能考上理想學校，透過轉學、重考或不同跑道，依然考上自己理想的學校。

也有人認為這位父親的回應非常有教養，溫柔溫柔接住了女兒的不安，「這回應太棒了～這位老爸很有智慧啊」、「學校差那點真的不重要，有個能給安全感的爸爸，才是他這輩子的底氣」、「爸爸好棒，真的是孩子的明燈」、「被正確教養愛著的小孩。走到哪，人生的路都會開滿花」。

