女兒學測考爛「台大夢碎」！爸突開Google Maps 1段話看哭4萬人

生活中心／朱祖儀報導

近日115學年度學測登場。（示意圖／資料照）

115學年度學測在1月17日至19日登場，若在考場上遇到許多不會寫的題目，心情難免低落。一名網友就分享，女兒因為考試發揮不如預期，感到相當沮喪，爸爸隨即拿起手機打開Google Maps安慰。這段對話讓4.2萬人看哭，「回應太棒了！這位老爸很有智慧啊。」

一名網友在Threads分享一段對話，看到女兒最近考完學測走出來，心情非常低落，當場哽咽表示，「我原本想去台大的…現在可能連國立都危險。」

不過爸爸沒有斥責，而是打開Google Maps表示，「妳看，我常開車走錯路，妳說導航會怎樣？它會幫妳重新規劃路線。不會罵妳為什麼走錯路，它只會告訴妳前方右轉，繞一下也能到家。吃飽了，我們換條路走，人生也能達標。」

眾人看了紛紛表示，「超棒的爸爸」、「考高中考爛的時候爸爸也是跟我說：每個人會有每個人自己的路，不一定大家常走的就是對的，你也會找到屬於自己的路」、「有這樣的爸爸真好！女兒一定會記得這個父愛一輩子的」、「我念大葉的，現在是幾個國立的主管」、「套一句小英總統的話：一次考試只是決定妳的學校，並不會決定妳的人生」、「有智慧的爸爸，就不怕走錯路。」

