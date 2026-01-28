女兒寒假作業被他拍成紀錄片 一票爸媽崩潰：叫其他家長怎麼活

一名父親表示，女兒的寒假作業是要錄製一段新聞短片，他協助女兒拍攝後覺得太無聊，於是針對播報內容的「樟樹神木」帶著女兒實際走一趟南投縣信義鄉，還出動空拍機、後製主播台等畫面，讓網友驚呼這叫其他家長怎麼活。

一名父親昨（27）日在Threads表示，女兒的寒假作業是「迷你播報間」，家長需要協助孩子錄製一段模擬新聞主播的影片，但因為單純講話拍起來很無聊，因此帶女兒實際前往現場拍攝畫面，甚至出動空拍機、後製主播台，「燈光、麥克風、配樂能上的都上了⋯我這樣可以交差了吧！」

依原PO分享的影片顯示，女兒播報的新聞為「全世界最高的樟樹神木」，該神木位於南投縣信義鄉，樹高46.4公尺，至今約730歲，他帶著全家人「出外景」；女兒在報導中介紹，當地本來有一個小村莊，但因為土石流不幸滅村，只剩下神木在此屹立不搖，現在已經長得非常巨大，要很多人手牽手才能圍住，「祂像一位守護森林的老爺爺，提醒我們要愛護大自然，讓這片土地一直健康、一直美麗」。

其他網友則說「講得很好耶，口齒很清晰」、「這樣要其他家長怎麼活啊，也太卷了吧」、「老師：爸爸您好，是交作業不是開節目」、「你以為是小孩的作業，實際上是爸媽的作業」、「太用心了，趁改天好天氣也去看看樟樹神木」、「很有主播架勢，以後變主播可以把這個拿出來看」、「是迷你播報不是紀錄片，請爸爸注意」。

