女兒愛喊爸爸 鬼鬼笑問在哪兒

鬼鬼（吳映潔）去年1月突分享未婚生女喜訊，她15日出席服飾品牌活動，笑曝正在學說話的女兒很愛講「爸爸」、「媽媽」，讓她忍不住笑言：「我想說爸爸在哪？我家的人都說她應該是在幫我招桃花」，她也透露1歲女兒抓周時，分別抓了千元鈔票、籃球、包子等物品。

單身的鬼鬼說，她對婚姻沒有太大心思，目前也不想生二胎，只想把所有的愛都給女兒，也沒有時間、機會認識新對象。至於前男友禾浩辰去年底向交往多年的吳品潔求婚成功，鬼鬼大方獻上祝福，表示「都很棒」。

炎亞綸日前提到，曾邀約鬼鬼碰面，但因鬼鬼總說很忙所以沒約成，結果過幾天卻看到她和其他共同好友聚會，讓他感覺被排擠。鬼鬼昨解釋：「我跟其他人都會很早就約，真的沒有排擠，我沒有這個想法」，再次表示雙方疏遠，單純是因為現在2人的生活重心不同。

對於炎亞綸不敢點開她的生日祝福訊息，鬼鬼昨說她不知道，「我把通訊軟體的讀不讀功能關掉，因為我會在意對方已讀不回」。鬼鬼曾說，她與王子沒有私交，就連《我愛黑澀會》成員也鮮少聯絡，「私下會不會是朋友，沒有一定要跟大家交代，我們只是在這圈子的同事」，因此之前丫頭、小薰爆出不合報導，她也是看看，沒特別詢問。

她嘆，在演藝圈交朋友不容易，有很多細節要注意，「像阿本很尊重我們每個人，幫我們修圖、問有沒有內容要剪掉，這都讓我要警惕自己」。