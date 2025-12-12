女兒憂曝「豪宅貼封條」人去樓空！87歲畫家曝「與小51歲妻喜得幼子」：斷絕父女關係

范曾與小50歲的妻子徐萌結婚後，如今育有一子。圖／翻攝自微博

中國知名畫家范曾縱橫文壇、畫壇多年，誕生不少名著，包括《魯迅小說插圖集》、《范曾畫集》、《中國近現代名家畫集·范曾卷》等，而其感情史更是豐富，范曾有過4段婚姻，其中第3任妻子張桂雲（楠莉）更是他好兄弟的妻子，2人在女方未離婚時就暗通款曲，直至楠莉於2021年去世後，高齡87歲的范曾又在2024年4月10日迎娶37歲的第4任妻子徐萌，為此一度與前妻所生兒女鬧翻。不料，范曾11日更直接發布聲明，宣告與女兒、繼子斷絕關係！

廣告 廣告

根據大象新聞等陸媒報導，范曾與第2任畫家妻子邊寶華的女兒范曉蕙8月曾發文聲稱，父親被徐萌以「陪護就醫」為由帶離住所後從此失聯，而她在詢問和父親往來密切的朋友後，大家都不知道范曾的去處，怎料驅車前往范曾住處時，竟發現豪宅外貼著封條、人去樓空，為父親服務多年的老員工都被徐萌重金辭退封口。范曉蕙還控訴，豪宅中估值20億書畫古董都遭徐萌分批轉移，為此也公開發聲表示，只求取得范曾確切地址，確保父親安危。

范曉蕙曾發生尋找父親的下落。圖／翻攝自微博

怎料范曾時隔4個月，才在12月11日發布聲明，表示與妻子徐萌近期喜得獨子，此後將與愛妻、獨子三口共度，一家人也已遷入新居。范曾也表示，鑒於自己年事已高，因此大部分事宜已交由妻子處理：「即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。」

范曾接著指出，近期身邊有人惡意挑起矛盾，無視他的名譽、健康與合法權益，還以「范曾子女」的名義，以「尋找、關愛范曾」為由，惡意虛構事實，公然誹謗夫妻倆，甚至危害一家三口的人身安全，因此他也宣告，即日起與范曉蕙、繼子范仲達2人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來，與2人及其家屬以及持股、管理、運營或任何相關公司與業務都不再保持或延續任何合作、委託或合約關係。

范曾與小50歲的妻子徐萌結婚後，如今育有一子。圖／翻攝自微博

另外，范曾也強調，范曉蕙、范仲達及2人的家屬都不得再以他的名義對外從事任何活動，即日起個人涉及的一切公益慈善事務，都通過「北京十翼文化藝術基金會」完成，至於商業運營相關事務則通過「十翼范曾（北京）文化藝術有限公司」辦理。值得注意的是，「十翼范曾藝術」是徐萌12月2日才成立的新公司，而且是由徐萌持股51%任作為法定代表人。

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛諷刺調侃：「錢在哪裡愛在哪」、「以前范某的女兒和繼子，2人為了范的財產各種鬧騰，誰知范開了新號，這下子2人傻眼了吧，有知乎一博主大爆范和徐某的戀愛史，看的那叫我目瞪口呆啊，沒想到范87歲了領上了國家育兒補貼」、「老頭身體可以啊」、「大千世界，無奇不有，沒有最奇葩，只有更奇葩」、「自己女兒都不要了？」

范曾與妻子育有一子。圖／翻攝自微博

根據中國法律，自然血親不可解除，因此不認可單方聲明解除親子關係，除非范曾已列好遺囑明確排除，否則親生女兒范曉蕙的贍養義務和繼承權仍不受影響。至於楠莉與前夫之子范仲達的部分，若未形成事實扶養關係，范曾對繼子范仲達無強制法律義務，但若有長期扶養，繼子仍可能保留繼承權。 另外，范曾確實可透過遺囑將財產全留給幼子及徐萌，但若范曉蕙為此起訴，並證明范曾民事行為能力受限，則財產處置恐遭推翻。

范曾發布聲明，斷絕兒女關係。圖／翻攝自微博／范曾



回到原文

更多鏡報報導

路邊撿紅包高喊「可以娶水某了」！男子身分遭起底 「這段經歷」疑成護身符

台灣網紅日本飯店內「電鍋煮火鍋」遭炎上！網怒：又是小紅書

他練習無人機飛行 竟在山中洞穴發現「乾屍」！身分查明了