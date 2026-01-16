女兒成績都倒數第一！「媽媽一段話」讓13萬人讚爆：教養最高境界

記者施春美／台北報導

一名母親提到「女兒總是倒數第一，但她覺得好可愛，小小的一個人，每天起早貪黑背著書包上學，結果腦子空空。」短短的一段話，有13萬人按讚。（示意圖／Pixabay）

父母總是望子女成龍，不過有網友分享一名母親提到「女兒總是倒數第一，但她覺得好可愛，小小的一個人，每天起早貪黑背著書包上學，結果腦子空空。」短短的一段話，有13萬人按讚，1551則留言。網友直呼，「媽媽好有愛！」另有網友直呼，「這才是教養的最高境界。」

一名網友在Threads分享，其看到一位媽媽提及，「女兒每次考試都考倒數第一，但我覺得好可愛，小小的一個人，每天早起貪黑背個小書包去上學，結果腦子空空。」該篇貼文有232萬人看過，13萬人按讚，1551則留言。

不少網友大呼這名媽媽相當有智慧，有網友表示，「在愛裡長大的孩子，迷路也像是旅遊」、​​​「教養的最高境界：看透了成績，看見了孩子」、「書讀不好沒關係，去吃營養午餐也好」。

另有網友表示，「這位母親的女兒腦子不是空空的，是裝滿了可愛。這位母親很有智慧。」

也有身為母親的網友感性留言，「無論成績好壞，每個孩子都是種子。有的花起初就燦爛綻放，有的花需要漫長等待。相信孩子，靜等花開。也許你的種子永遠不會開花，因為它是一棵參天大樹！」

