女兒才打臉極樂島辯解！X平台突遭檢突襲「馬斯克慘被傳喚」原因曝

國際中心／綜合報導

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日連環捲入爭議，先因美國司法部公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關電郵檔案而否認相關指控，沒想到又被女兒薇薇安（Vivian Wilson）公開打臉，隨後又傳出遭法國檢方突襲搜索其旗下X平台巴黎辦公室並傳喚到案說明，從私交風波到司法調查接連爆發，讓馬斯克再度站上國際輿論風口浪尖。

馬斯克女兒薇薇安公開發言似乎想要爆出所知內情。（圖／翻攝自Vivian Wilson@Threads）

女兒打臉否認說法 馬斯克電郵曝光想赴「極樂島」派對

馬斯克近日接連捲入風波，先因美國司法部公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關電郵檔案，爆出他2013年疑似在計畫前往英屬維京群島與聖巴特島（St. Barts）一帶旅遊時，曾表達想前往「極樂島」小聖詹姆斯島（Little St. James）參加派對的意願。儘管馬斯克第一時間否認曾踏足該島，卻遭女兒薇薇安（Vivian Wilson）公開打臉，直言自己確實曾在電郵提及的時間點與父親身處聖巴特島，並批評馬斯克以「斷章取義」回應質疑，根本無法掩蓋事實，此番發言迅速引爆網路討論。

廣告 廣告

X平台巴黎辦公室遭突襲搜索，馬斯克也被傳喚於4月出席聽證會說明。（圖／翻攝自X）

法國突襲搜索X巴黎辦公室 馬斯克4月遭傳喚說明

風波未歇，法國巴黎檢察官辦公室3日宣布，已突襲搜索馬斯克旗下社群平台 X 在巴黎的辦公室，並傳喚馬斯克於4月出席聽證會說明。調查源自去年1月展開的案件，重點包括X平台演算法是否涉及干預法國政治，以及人工智慧聊天機器人 Grok（由 xAI 開發）過去的圖片生成功能，曾被指可能生成女性與兒童不雅影像，引發多國封鎖與譴責。





調查擴及兒童不雅影像與深偽技術 爭議全面延燒

據外媒報導，此案由法國檢方網路犯罪部門主導，歐洲刑警組織（Europol）也參與行動，調查範圍已擴大至涉嫌共謀持有與散布兒童色情影像，以及利用深偽技術侵犯肖像權等潛在犯罪。對此，X平台與馬斯克目前尚未正式回應，僅曾否認相關指控並稱調查帶有政治動機；然而，在女兒公開打臉與法國司法行動接連爆發下，馬斯克的爭議再度成為國際輿論焦點。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：女兒才打臉「極樂島」辯解！X平台突遭法國檢方突襲「馬斯克慘被傳喚」原因曝光

更多民視新聞報導

股市狂漲何時出場？命理師點名「台積電1走勢」揭崩盤機率

「天菜主播」驚傳猝死！體內驗出「1毒」同事悲：前天還好好的

不甩中國「支持度飆72%」！謝金河揭日年輕人超挺高市「關鍵主因」

